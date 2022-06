Stadt Hof stellt Weichen für das neue Schillerquartier

Eigentlich hätte auf dem Areal inmitten der Stadt die Hof-Galerie entstehen sollen. Jetzt soll dort jedoch ein neues Viertel mit mehreren Arztpraxen, einem Pflegeheim, Wohnungen und Geschäften entstehen. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan für das Areal diese Woche einstimmig geändert. Auch Hochhäuser können dort nun entstehen. "Das kann das Stadtbild an dieser prägnanten Stelle durchaus vertragen", heißt es in dem Beschluss des Stadtrats zu dem neuen Bebauungsplan.

Schillerquartier ersetzt Hof-Galerie

Erst vor zwei Wochen hatten zwei Ärzte aus dem Großraum München ihr Konzept für die neue Nutzung vorgestellt. Sie hatten das seit Jahren brachliegende Grundstück von einer Luxemburger Investmentgesellschaft gekauft, die ihre Pläne für den Bau der Hof-Galerie immer wieder verschoben hatte. Nach ersten Schätzungen sollen zwischen 80 und 100 Millionen Euro investiert werden.

Realisierung voraussichtlich ab Sommer 2023

Die Pläne für das Quartier mitten in der Stadt sollen voraussichtlich ab Sommer 2023 in mehreren Bauabschnitten realisiert werden. Vorgesehen sind auch Bushaltestellen, aber der Busbahnhof, der ursprünglich in diesem Gebiet angesiedelt war, soll nun endgültig verlegt werden. Für die Standortsuche hat die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Einstufung des Areals als "urbanes Gebiet"

Mit dem neuen Bebauungsplan für das Schillerquartier wird das rund 1,6 Hektar große Gebiet mitten in der Stadt nun als sogenanntes "urbanes Gebiet" eingestuft. Mit dieser 2017 eingeführten Änderung in der Baunutzungsverordnung hat der Bund die Nutzungsmöglichkeiten in städtischen Lagen erweitert, vor allem im Bereich des Wohnens. Auch eine höhere bauliche Dichte ist jetzt zugelassen.