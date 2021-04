Stadt Hof schlägt Staat Grundstück für Studentenwohnheim vor

Sie kommen aus ganz Bayern nach Hof, um an der Verwaltungshochschule zu studieren. Doch für die Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter fehlt ausreichend Wohnraum. Deshalb soll auf einem Grundstück am Sigmundsgraben demnächst ein Studentenwohnheim errichtet werden. Diesen Vorschlag machte die Stadt Hof dem Freistaat Bayern. Nun wartet man im Rathaus auf eine Zustimmung der Bayerischen Staatsregierung für den Neubau, teilte die Stadt Hof am Dienstag mit.

Hof würde Grundstück zu "angemessenen Konditionen" verkaufen

Derzeit befinden sich auf dem vorgeschlagenem Gelände Parkplätze. Eigentümer des etwa 3.500 Quadratmeter großen Grundstückes ist die Stadterneuerung Hof GmbH. Sie würde das Areal zu "angemessenen Konditionen" bereitstellen, teilte die Stadt mit. "Es wäre ein starkes Signal, würde der Freistaat Bayern unseren Vorschlag aufgreifen und in bester Innenstadtlage Wohnraum für die Studierenden in der Stadt schaffen", so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD).