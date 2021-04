Stadt Hof mit bundesweit höchster 7-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Hof liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) zwar am Ostermontag in etwa auf dem gleichen Wert wie am Ostersonntag, nämlich bei 469,2 (Stand 05.03., 3:09 Uhr) – jedoch ist das mittlerweile die höchste Inzidenz im Bundesvergleich. Der thüringische Landkreis Greiz steht nun mit 429,2 an zweiter Stelle.

Für den 5. April 2021 verzeichnet das RKI eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 128, das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag.

Corona-Zahlen in Hof am Sonntag stark gestiegen

Von Samstag auf Ostersonntag hatte Hof über 70 Neuinfektionen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert war deshalb von 395 auf 469 gestiegen. Nur der thüringische Landkreis Greiz hatte am Sonntag mit 482 bundesweit einen noch höheren Inzidenzwert.

Feiertags-Zahlen wahrscheinlich nicht vollständig

Wie das RKI ebenfalls mitteilt, werde über die Osterfeiertage weniger getestet und gemeldet. Es könne zudem auch sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen ihre Zahlen an das RKI übermitteln.