Stadt Hof ist VGN-Beitritt einen Schritt nähergekommen

Die Stadt Hof hat einen weiteren Schritt in Richtung Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) ab 2024 gemacht. Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) sagte nach einem Gespräch mit Vertretern des VGN und des Bayerischen Verkehrsministeriums, einige Aspekte, die bisher eine Hürde waren, hätten sich klären lassen. Döhla wörtlich: "Für mich überwiegen derzeit die Vorteile eines Beitritts." Sie führte dabei vor allem die Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses an.

Nach VGN-Beitritt: Werbung auf Bussen weiter möglich

Die Stadt Hof hat zum Beispiel die Zusage erhalten, weiterhin Werbeeinnahmen mit der Beklebung der Stadtbusse machen zu dürfen. Dabei handele es sich laut Döhla um einen sechsstelligen Betrag. Bei der Diskussionsrunde ging es darum, ob die Landkreise Hof und Kulmbach sowie die Stadt Hof dem Verkehrsverbund zum 1. Januar 2024 beitreten.

Mit einem Ticket von der Hofer Innenstadt bis nach Nürnberg

Für die Fahrgäste würde das eine Vereinheitlichung des Tarifsystems in der gesamten Metropolregion Nürnberg bedeuten. Dann würde ein Ticket von der Hofer Innenstadt bis nach Nürnberg gültig sein. Eva Döhla betonte aber auch, dass der VGN-Beitritt alleine keine zusätzliche Buslinie bringen würde. Um dieses Problem zu lösen, schlägt sie vor, dass Stadt und Landkreis Hof als Verbund dem VGN beitreten sollten. Das würde Service und Linienangebot deutlich verbessern. Entsprechende Gespräche zwischen Vertretern beider Seiten zur Gründung eines Zweckverbands laufen bereits. "Das wäre der große Wurf für die Verkehrswende in der Region", so die Oberbürgermeisterin.