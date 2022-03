Stadt Hof fehlt Geld für Bauunterhalt und Investitionen

Die Stadt Hof muss sparen. Das zeigt sich auch im Haushalt der Stadt, der am Donnerstag verabschiedet werden soll. "Wir können weniger Geld für Investitionen ausgeben", sagte der Hofer Kämmerer Peter Fischer dem Bayerischen Rundfunk. Im Jahr 2021 waren es 37 Millionen Euro, dieses Jahr werden es nur noch 27,6 Millionen Euro sein.

Schulen in Hof müssten saniert werden

Hof muss demnach eine Reihe von Brücken- und Straßensanierungen weiter verschieben, auch Schulsanierungen wären nach den Worten des Kämmerers eigentlich fällig, könnten aber nicht angegangen werden. "Hof hat einen Sanierungsrückstau, vor allem an den Schulen", so Fischer.

Kürzungen beim Bauunterhalt

Beim Bauunterhalt spricht der Kämmerer von "Kürzungen in gewaltigem Umfang". Der Sanierungsstau in Hof wachse so weiter, aber die Stadt habe keine anderen Möglichkeiten. "Dass das für die Zukunft nicht gut ist, ist uns allen bewusst."

Die Diskussionen darüber, wie der Haushalt der Stadt Hof ins Gleichgewicht gebracht werden kann, laufen schon seit Ende Oktober. Stadträtinnen und Stadträte diskutierten in vielen Sitzungen, wie die Prioritäten gesetzt werden sollen. Doch der Spielraum der Stadt ist beschränkt, Pflichtaufgaben müssen erledigt werden.

Stabilisierungshilfe: Freistaat verlangt Haushaltsdisziplin

Der Freistaat erlegt Hof eine strikte Schuldendisziplin auf. Zwar hat die Stadt seit 2016 wieder alljährlich genehmigte Haushalte. Doch als finanzschwache Kommune bekommt Hof vom Freistaat so genannte Stabilisierungshilfen. Daran sind Auflagen geknüpft, denn auch die Kommunen selbst sollen zur Sanierung ihres Haushalts beitragen.

Mehr Steuereinnahmen – aber auch mehr Kosten

Zwar entwickeln sich die Steuereinnahmen in Hof nach Angaben des Kämmerers in den letzten Jahren durchaus positiv. Die Ausgaben seien jedoch noch stärker gestiegen – etwa durch Tariferhöhungen sowie steigende Energie- und Baukosten. Die Coronakrise habe dagegen vergleichsweise wenig Spuren im städtischen Haushalt hinterlassen.