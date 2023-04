Stadt Hilpoltstein kauft alte Burg für einen Euro

Seit mehr als zehn Jahren steht das ehemalige Krankenhaus, mittlerweile ein heruntergekommenes Gebäude, auf der Burg Hilpoltstein leer. Alle Versuche des Eigentümers, der Arbeiterwohlfahrt, es zu verkaufen, scheiterten – obwohl der Preis mittlerweile bei dem symbolischen Wert von einem Euro liegt.

Der Grund: Die Millionen, die ein Käufer in die Sanierung hätte stecken müssen. Nun wollte ein Investor das Gebäude kaufen. Doch daraus wird nichts, denn der Stadtrat hat sich am Donnerstagabend in seiner Sitzung für die Übernahme des Gebäudes entschieden.

Hilpoltsteiner Heimatverein gegen Wohnungen auf der Burg

Damit kommt der Investor aus Roth nicht zum Zug, der in dem stark sanierungsbedürftigen Gebäude Wohnungen bauen wollte. Nachdem er ernsthaftes Interesse daran bekundet hatte, zehn Wohnungen mit herrlicher Aussicht auf die Stadt zu bauen, regte sich Widerstand. Der Hilpoltsteiner Museums- und Heimatverein wollte, dass das identitätsstiftende Gebäude doch lieber für Bürgerinnen und Bürger zugänglich bleiben soll, so dessen Vorsitzender Christoph Raithel. In seiner Sitzung am Donnerstagabend hat nun der Stadtrat mit großer Mehrheit entschieden, das Gebäude tatsächlich zu übernehmen.

Nutzung und Finanzierung für Burg noch unklar

Die Stadt will in den nächsten Jahren über mögliche Nutzungen des Gebäudes beraten und rechnet mit Fördergeldern. Um das instabile Dach zu sichern, müssen aber kurzfristig 80.000 bis 200.000 Euro investiert werden, sagte Bürgermeister Markus Mahl (SPD). Für die Sanierung sind mindestens zwölf Millionen Euro notwendig. Die Freien Wähler im Hilpoltsteiner Stadtrat stimmten dagegen, weil noch keine Finanzierung in Aussicht steht.