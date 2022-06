Stadt Fürth: Zukunftspreise an Umwelt- und Sozial-Projekte

Für ihr Engagement im Umwelt- und sozialen Bereich haben vier Fürther Bürger-Projekte den Zukunftspreis der Stadt 2021 erhalten. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) überreichte die Preise an vier Initiativen, die danach ausgewählt wurden, dass sie eine Vorbildfunktion besitzen, praktische Hilfe leisten und es sich um innovative Lösungsansätze handelt. Die Preisträger sind der Eine Welt Laden Fürth, die Initiative "Lebensmittelretter“, der Verein "Bluepingu" und der Verein "Weihnachtskürbis".

Engagement für ein lebenswerteres Fürth mit weniger Konsum

Der Eine Welt Laden Fürth feierte 2021 sein 40-jähriges Bestehen und wird als "Lernort, Ort für Reflektion und bewussten Konsum" ausgezeichnet.

Die Lebensmittelretter sammeln jede Woche Lebensmittel ein, die sonst im Müll landen würden und verteilen sie an rund 300 Bedürftige. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich bei den Lebensmittelrettern um zirka 50 Helferinnen und Helfer, die aus mehr als 20 Betrieben pro Woche in rund 70 Fahrten Ware abholen und verteilen. Einen großen Teil der Transporte erledigten sie dabei umweltfreundlich mit zwei Lastenrädern und Fahrradanhängern.

Der Verein Bluepingu wird für den "Leihladen Fürth“ ausgezeichnet. Bürger können sich hier Dinge ausleihen, die sie nicht so häufig benötigen, wie zum Beispiel Akkuschrauber, Nähmaschinen oder Zelte.

Der Verein Weihnachtskürbis betreibt in Fürth drei Läden in denen Bedürftige gebrauchte Kleidung, Fahrräder oder Haushaltsgegenstände günstig erwerben können.

Anerkennung für weitere Vereine und ihr Engagement in Fürth

Ohne eine Geldprämie wurde eine Anerkennung an fünf weitere Bewerber ausgesprochen: die Sparkasse Fürth für ihr ökologisches Konzept, den Verein Bluepingu für das Mitmachfestival "All we need is less", die Initiative Wanderbaumallee für mobile Baummodule in Fürther Straßen, Manfred Neupert für das Wanderbuch "Entdecke die wunderbare Wanderregion Fürth" und den Verein Frankenkonvoi für die Unterstützung notleidender Menschen.