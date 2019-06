Stadt Fürth streicht einen verkaufsoffenen Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag am 14. Juli hätte zeitgleich mit dem Fürth Festival stattgefunden. Traditionell hatten die Geschäfte an diesem Tag nachmittags geöffnet. Nun hat der Stadtrat diesen verkaufsoffenen Sonntag gestrichen.

"Allianz für den freien Sonntag" machte Druck

Damit reagierte der Stadtrat auf den zunehmenden Druck der "Allianz für den freien Sonntag". In dieser haben sich Gewerkschaften und Kirchen zusammengeschlossen. Die Allianz hatte schon in anderen bayerischen Städten und Gemeinden Erfolg, indem sie diesen mit juristischen Schritten drohten.

Nur noch am "Bauernsonntag" dürfen alle Läden öffnen

Der Fürther Stadtrat hat zudem beschlossen, dass am ersten Sonntag der Michaeliskirchweih im Oktober und am Sonntag des Frühlingsmarktes die Einzelhändler nur noch im Bereich der Fürther Innenstadt öffnen dürfen. Bislang galt die Sonderregelung für das gesamte Stadtgebiet. Lediglich am zweiten Kirchweihsonntag, dem sogenannten "Bauernsonntag", kann der Handel im gesamten Stadtgebiet verkaufen, teilte die Stadt Fürth mit.