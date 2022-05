Stadt Fürth für mehr Tempo-30-Zonen

Die Stadt Fürth schließt sich der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten" an. Das hat der städtische Verkehrsausschuss beschlossen. Die im Juli 2021 ins Leben gerufene Initiative setzt sich beim Bund dafür ein, dass rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, mit denen Kommunen Tempo 30 dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Dabei soll vor allem auch die Anordnung von Tempo 30 auf Hauptstraßen vereinfacht werden.

Bekenntnis zur Mobilitäts- und Verkehrswende

Mit dem Anschluss an das Bündnis bekenne sich die Stadt Fürth zu einem weiteren Schritt in der Mobilitäts- und Verkehrswende. Angemessene Geschwindigkeiten erhöhten nicht nur die allgemeine Verkehrssicherheit, sondern trügen auch zu einer Steigerung der Lebensqualität bei, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Größte Zeitverluste entstehen an Kreuzungen

Durch geringere Geschwindigkeiten würden die Lärm- und Luftschadstoffbelastung reduziert. Für die Auto-Mobilität seien durch Geschwindigkeitsreduzierungen im städtischen Raum dagegen keine übermäßigen Einschränkungen zu erwarten, da die größten Zeitverluste nicht auf der Strecke, sondern an den Kreuzungen entstünden, lautet die Argumentation der Stadt.