Stadt Fürth beschließt drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr

Die Fürther Stadträte haben mit großer Mehrheit heute Nachmittag (24.07.2019) für drei verkaufsoffene Sonntage gestimmt.

Schmerzhafter Kompromiss

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) sprach dennoch von einem schmerzhaften Kompromiss, der dem Fürther Einzelhandel schwer schade und nur dem Internet-Handel nutze. Das Ladenschlussgesetz sieht maximal vier verkaufsoffene Sonntage vor. Diese müssen allerdings an ein Großereignis in der Kommune gekoppelt werden.

Gegner wollen keine freie Sonntage

Die Neureglung war notwendig geworden, weil die "Allianz für den freien Sonntag" gegen die bisherige Verordnung geklagt hatte. Der Zusammenschluss aus Kirchen und Gewerkschaften hat damit zwar erreicht, dass ein verkaufsoffener Sonntag gestrichen wird. Dies geht der Allianz jedoch nicht weit genug. Sie werten die neue Verordnung zwar als Schritt in die richtige Richtung. Ziel der Allianz ist es jedoch, den freien Sonntag generell zu schützen und vollständig auf Ladenöffnungen zu verzichten.

Bisher zwei Ausnahmen möglich

Künftig sollen die Geschäfte an drei Sonntagen im Jahr öffnen dürfen. An zwei Sonntagen, dem zum Frühlingsmarkt und dem ersten Sonntag der Michaeliskirchweih, gilt diese Ausnahmeregelung lediglich für die Geschäfte in der Innenstadt. Am zweiten Kirchweihsonntag dürfen die Geschäfte anlässlich des traditionellen Kirchweihzugs im gesamten Stadtgebiet öffnen. Gegen den neuen Beschluss des Stadtrats haben die Gegner der verkaufsoffenen Sonntage bereits juristische Schritte angekündigt.

Protestaktion gegen Ausnahmeregelungen

Am Abend 19.00 Uhr wollen Vertreter der Sonntagsallianz in Nürnberg gegen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) demonstrieren. Ihr Protest richtet sich gegen Aiwangers Versuch, den Schutz des Sonntags zu lockern.