Stadt freut sich über Rettung der Karstadt-Filiale

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte im Rahmen einer Pressekonferenz: "Es ist ein glücklicher Tag für Karstadt und Nürnberg – der Kampf hat sich gelohnt." Die Karstadt-Filiale in der Nürnberger Innenstadt sei der Magnet und das Herz der Einkaufsstadt Nürnberg.

Vermieter senkt Miete

Nürnberg habe gekämpft, zusammen mit dem Immobilien-Eigentümer aber auch der Galeria-Karstadt Gruppe, so König. Die Stadt Nürnberg hat demnach unter anderem zugesagt die U-Bahnstation Lorenzkirche zu verschönern, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Auch der Vermieter sei bei den Mieten entgegen gekommen.

Kampf um Langwasser-Filiale geht weiter

Bei dem Kampf um die Karstadt-Filiale in Langwasser habe man den Kampf noch nicht aufgegeben, so König. Die Belegschaft an der Lorenzkirche wurde heute morgen informiert, dass die Filiale nicht geschlossen wird.

"Viele Kolleginnen und Kollegen haben heute morgen vor Freude geweint, viele von ihnen sind seit dem Jahr 1978 hier tätig." Thomas Vieweg, Betriebsratsvorsitzender der Karstadt-Filiale an der Lorenzkirche.

Weitere Filialen gerettet

Deutschlandweit hat die Galeria-Kaufhof Gruppe heute neben Nürnberg noch an fünf weiteren Standorten bekanntgegeben, von den angekündigten Filialschließungen wieder abzusehen.