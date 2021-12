Stadt Erlangen will "Klimavertrag" mit Bürgern schließen

Erlanger Bürger sowie Vertreter aus Wirtschaft, Bildung, Forschung, Vereinen und Initiativen arbeiten an dem "Stadtvertrag Klima" mit. Sie diskutieren die Maßnahmen, die nötig sind, um das selbstgesteckte Ziel der Stadt Erlangen, Klimaneutralität vor 2030, zu erreichen.

Bürgerrat Klima-Aufbruch wird gegründet

Dazu bilden 25 zufällig ausgewählte Erlanger einen Bürgerrat. "Wir wollen so die Erlanger erreichen, die sonst nicht zu Wort kommen und mit dem Thema Klimaschutz vielleicht auch noch fremdeln", sagt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). Gleichzeitig trifft sich eine Gruppe aus 30 Akteuren der Stadtgesellschaft. Beide Gruppen entwickeln ab Februar den Maßnahmenkatalog weiter, den bereits ein unabhängiges wissenschaftliches Institut erstellt hat. Zudem werden sie Konflikte thematisieren und versuchen, Kompromisse zu finden.

Bis Herbst 2022 soll "Klimavertrag" stehen

Am Ende sollen Maßnahmen zum Klimaschutz stehen, die von den Erlangern gemeinsam getragen werden. Der "Stadtvertrag Klima" wird dann im Herbst 2022 dem Stadtrat vorgelegt und verabschiedet. Der Beteiligungsprozess ist Teil des Fahrplans "Klima-Aufbruch", den der Stadtrat vor rund einem Jahr beschlossen hat.

Klimaschutz: Zeit drängt

Erlangen will beim Thema Klimaschutz vorangehen. Bereits 2019 hatte die Stadt als erste Kommune in Bayern den Klimanotstand ausgerufen. Die Zeit drängt: Wenn Erlangen nicht gegensteuert, dann wird die Stadt in weniger als vier Jahren ihr Restbudget an CO2 aufgebraucht haben und das Klimaziel einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad verfehlen.