Stadt Erlangen plant neue Buslinie und Parkhäuser

Die neue Buslinie in der nördlichen Innenstadt in Erlangen und die Parkhäuser am Universitätsklinikum sind die zentralen Punkte des Verkehrskonzepts Innenstadt, das die Erlanger Stadträte im Verkehrs- und Planungsausschuss auf den Weg gebracht haben.

Gute Anbindung an Innenstadt

Die Maßnahmen sind Teile eines umfassenden Verkehrskonzepts für die Innenstadt. Das soll Angaben der Stadt zufolge, sicherstellen, dass der Einzelhandel, wichtige Arbeitsstätten sowie die Universitätskliniken gut erreichbar sind.

Verkehrskonzept muss beschlossen werden

Zugleich verspricht sich die Stadtverwaltung, dass durch Einbahnstraßen-Regelungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen Lärm und Schadstoffe in der Luft reduziert werden können. In der Stadtratssitzung am 28. Februar soll das Verkehrskonzept endgültig beschlossen werden.