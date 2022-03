Stadt Erlangen behält Partnerschaft mit Wladimir bei

Die Stadt Erlangen lässt die Partnerschaft mit ihrer russischen Partnerstadt Wladimir nicht ruhen. Die FDP ist am Abend mit einem entsprechenden Antrag im Stadtrat gescheitert. Die Stadträte verabschiedeten nach dieser Abstimmung mit großer Mehrheit eine Resolution, wie die Partnerschaft mit der russischen Stadt im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine künftig weitergeführt werden könne.

"Den Menschen die Hand reichen"

Im Mittelpunkt sollen dabei die Kontakte von Bürgern aus beiden Städten stehen. Die Stadt Erlangen würden derzeit viele Nachrichten von Menschen aus Wladimir erreichen, die sich vom Krieg distanzieren, sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD). "Wir wollen diesen Menschen weiterhin die Hand reichen und sie nicht alleine lassen", so Janik.

Für den Erhalt der Partnerschaft sei jedoch nach seinen Worten ein Minimum an Kontakten zu offiziellen Stellen notwendig. Nicht vorstellbar seien jedoch "Treffen mit Amtskette und Bruderkuss", sagte Janik. Die offiziellen Kontakte seien schon seit Jahren nahezu auf dem Nullpunkt.

Planung für Partnerschaftsjubiläum wird auf Eis gelegt

In der Resolution beschlossen die Stadträte auch, alle Planungen für das 40-jährige Partnerschaftsjubiläum im kommenden Jahr einzustellen. In der Debatte hatte FDP-Stadtrat Lars Kittel zuvor dafür plädiert, die Partnerschaft auf offizieller Ebene komplett ruhen zu lassen. Die Menschen in der Ukraine würden das Festhalten an der Partnerschaft mit einer russischen Stadt als "unfreundlichen Akt" verstehen. Wenn es sowieso schon keine offiziellen Kontakte mehr gebe, dann sei es doch kein Problem, die Partnerschaft ruhen zu lassen, sagte Kittel. Doch die Mehrheit der Stadträte sah das anders. Die Stadt Erlangen dürfe jetzt nicht alle Brücken nach Wladimir abbrechen. Die Partnerschaft wird auf Erlanger Seite vor allem über den Freundeskreis Wladimir aufrechterhalten, der sich als Bürgerinitiative zur Förderung der Partnerschaft versteht.