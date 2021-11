Stadt bremst: Neue Initiative für 365-Euro-Ticket in Nürnberg

Die Initiative für das 365-Euro-Ticket für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger sammelt erneut Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Grund dafür ist "der Schlingerkurs der Stadtregierung, die damit die geltende Beschlusslage infrage stellt", sagt Titus Schüller, Stadtrat der Linken und einer der Initiatoren. Denn bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, dass in Nürnberg ein 365-Euro-Ticket für alle eingeführt werden soll. Grund dafür war das erste erfolgreiche Bürgerbegehren für einen günstigen Nahverkehr, das Schüller und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf den Weg gebracht hatten.

In zwei Jahren soll das Günstig-Ticket kommen

Doch nun stellt die Stadtspitze aus Sicht der Initiative diesen Beschluss in Frage. "Wenn das Ticket nicht wie vereinbart kommt, dann müssen wir den Druck erhöhen und wieder ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen", sagt Schüller. Ziel ist es, dass ein 365-Euro-Ticket, das ohne Begrenzung während der gesamten Betriebszeit und für alle Fahrgäste gilt, ab Januar 2023 angeboten wird. Die Unterschriftensammlung dafür wird in den kommenden Tagen beginnen. Schüller geht davon aus, dass sie ähnlich erfolgreich wie für das erste Bürgerbegehren sein wird. Damals kamen rund 21.000 Unterschriften zusammen, gut 10.000 mehr als für einen Bürgerentscheid notwendig waren.

Alte Unterschriften gelten nicht mehr

Bevor es zur Abstimmung gekommen war, stimmte die Initiative im Sommer 2020 einem Kompromiss zu. Das hatte zur Folge, dass es keinen Entscheid gab. Und die Unterschriften waren damit nicht mehr gültig. Der Kompromiss sah vor: Das Sozialticket, mit dem Besitzer des Nürnberg-Passes für 15 Euro im Monat die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können, wird im Jahr 2021 eingeführt. Das ist auch passiert.

Stadt Nürnberg muss 28 Millionen draufzahlen

Zweiter Kompromisspunkt war: Das 365-Euro-Ticket wird erst später eingeführt. Davor sollte untersucht werden, ob es auch in den Nachbarstädten und am besten im gesamten Verkehrsverbund VGN gelten kann. Außerdem sollten Zuschussmöglichkeiten vom Freistaat ausgelotet werden. Nach Berechnungen des Nürnberger Stadtkämmerers würde das 365-Euro-Ticket alleine den städtischen Haushalt in Nürnberg jedes Jahr mit rund 28 Millionen Euro zusätzlich belasten.

Ernüchternde Ergebnisse der Studie

Aus München kam inzwischen das Signal, dass es kein Extra-Geld für das günstige Ticket im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) geben wird. Und vor wenigen Wochen veröffentlichte der VGN eine Studie zum 365-Euro-Ticket. Das ernüchternde Ergebnis: Fahrpreis-Einnahmen in Millionenhöhe würden wegbrechen, gleichzeitig würden kaum neue Fahrgäste gewonnen. Um Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen, wäre es besser, das Angebot von Bussen und Bahnen zur verbessern. Zu Finanzierung müssten vorher beispielsweise die Parkgebühren drastisch erhöht werden.

Außerdem problematisch: Das Ticket, für das die Unterschriften-Initiative kämpft, würde nur in Nürnberg gelten. Das hätte beispielsweise zur Folge, dass Fahrgäste in der U-Bahn zwischen Nürnberg und Fürth an der Stadtgrenze einen neuen Fahrschein kaufen müssten.

Günstiger Nahverkehr statt saniertes Opernhaus

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zweifeln das Gutachten an, unterstellen den Verkehrsexperten sich früher schon mehrfach gegen 365-Euro-Tickets ausgesprochen zu haben. Zur Finanzierung wollen die Initiatoren den Nürnberger Stadthaushalt umschichten. Statt städtisches Geld in die Sanierung des maroden Opernhauses zu stecken, sollte es doch lieber für günstigen Nahverkehr ausgegeben werden, sagt Schüller. Beim Opernhaus müssten dann andere Geldgeber einspringen.