Stadt Bayreuth: Weniger Einnahmen - mehr Ausgaben im neuen Jahr

Kredite: Teure Bauvorhaben zur falschen Zeit

Das schmaler gewordene Stadtsäckel bereitet Probleme bei den Bauvorhaben. So müssen beispielsweise für den Neubau der gewerblichen Berufsschule 132 Millionen Euro aufgebracht werden. Und auch bei der Dauerbaustelle Friedrichsforum habe es Preissteigerungen von teils bis zu 40 Prozent gegeben. Das sei nur über Kredite zu finanzieren, so der Bayreuther Oberbürgermeister, die seien aber immerhin günstig zu haben. Ebersberger wörtlich: "Wir bauen zur falschen Zeit." Allerdings gebe es dazu momentan keine Alternative.

Bayreuth: Attraktiver Bau-Standort

Weitere Probleme bereiten die allgemeine Teuerung am Bau und der Fachkräftemangel besonders in den Planungsabteilungen. Daher müssten die Bauvorhaben und Sanierungen vor allem an den städtischen Schulen Schritt für Schritt angegangen werden. Die Stadt Bayreuth sei dennoch weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurden 366 Baugenehmigungen mit einem Volumen von rund 290 Millionen Euro erteilt. Auch beim Wohnungsbau stieg die Zahl der Genehmigungen für Einfamilienhäuser sowie Mietwohnungen. 1.300 weitere Wohneinheiten habe die Stadt Bayreuth auf ihrer Planungsliste für die kommenden Jahre.

Ebersberger: Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt sind gut

Besonders erfreut zeigte sich der Oberbürgermeister, dass der Innenstadtprozess angestoßen werden konnte: Angefangen vom Lehrstandmanagement über ein Innenstadtkonzept bis hin zu einem Start-up-Zentrum samt Co-Working Spaces. Grundsätzlich beurteilt Ebersberger die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt Bayreuth positiv, was sich auch daran zeige, dass in diesem Jahr die ersten Medizinstudentinnen und –studenten ihre klinischen Semester in Bayreuth aufnehmen werden. Für bis zu 600 Studierende sollen hier im Endausbau Plätze entstehen.

Kultur und Klima: In Bayreuth geht es voran

Mit einem Maßnahmenkatalog und zwei neue geschaffenen Stellen habe auch das Klimaschutzmanagement Schwung bekommen. Es sei Ziel der Stadt, bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu werden. Auch das Kulturleben der Stadt komme nach den pandemiebedingten Ausfällen wieder in Gang. Neben den Wagnerfestspielen gebe es eine Garantie des Freistaats für die Fortführung des Festivals Bayreuth-Baroque, ebenso wie die Bayreuther Summertime mit mehr als 20 Veranstaltungen im letzten Jahr, das auch in 2022 fortgeführt werden soll.