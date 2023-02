Stadt Bayreuth schließt Patenschaft mit US-Armee in Grafenwöhr

Die Stadt Bayreuth hat eine Patenschaft mit den US-Streitkräften im oberpfälzischen Grafenwöhr offiziell bekräftigt. Am Mittag haben Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) und Lieutenant Commander Derek Reeves die entsprechende Urkunde unterzeichnet. Die Patenschaft soll vor allem den Austausch und die Begegnung zwischen jungen Deutschen und US-Amerikanern fördern. Den Angehörigen der US-Streitkräfte soll die Kultur und Geschichte der Stadt Bayreuth nähergebracht werden.

USA und Deutschland: Partnerschaft in Krisenzeiten wichtig

Die Partnerschaft und Freundschaft zwischen den USA und Deutschland müsse gepflegt werden, so der Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Der Fokus der Patenschaft liege nicht auf repräsentativer Ebene, sondern vielmehr auf einer gesellschaftlichen, sportlichen und wissenschaftlichen. Auch wenn die Patenschaft ein kleiner Beitrag sei, sei sie gerade in den aktuellen Krisenzeiten ein besonders wichtiges Zeichen der Verbundenheit, so Ebersberger.

"Partnerschaft und Freundschaft entstehen durch Respekt und Toleranz für den jeweils anderen." Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister Bayreuth

Die Patenschaft sei eine tolle Möglichkeit Einblicke in die deutsche Kultur und Lebensweise zu bekommen, so Lieutenant Commander Derek Reeves. Ebenfalls vor Ort war Generalkonsul Timothy Liston. Er betonte, dass die Partnerschaft ein Musterbeispiel für die deutsch-amerikanische Freundschaft sei.

47.000 US-Bürger in Region wollen sich integrieren

Rund 47.000 US-Bürger leben in der Region Oberpfalz und Oberfranken – nicht nur Soldaten, sondern auch Familienangehörige und Zivilangestellte. "Die leben hier für zwei, drei Jahre oder auch länger. Wir sind hier Gäste und uns ist wichtig, dass wir uns einfügen und Freundschaften knüpfen, damit beide Länder zusammenwachsen und ein reger Austausch herrscht", so der Pressesprecher der US-Armee, Andre Potzler, im BR-Gespräch.

Die Patenschaft werde bereits gelebt, so Potzler weiter. Es bestehe beispielsweise bereits eine Anbindung an die Universität Bayreuth und eine Kooperation mit dem Basketballverein von "medi Bayreuth". Die Patenschaft soll künftig noch weiter ausgebaut werden und vor allem junge Menschen zusammenführen, so Potzler. Angedacht sei auch ein Schüleraustausch zwischen Bayreuther Schulen und der Highschool Grafenwöhr.