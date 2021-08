Stadt Bayreuth plant neues Gewerbegebiet mit Brauhaus

Bayreuth: Brauerei Maisel mit Absatzsteigerung

Seit vier Generationen braut die Brauerfamilie Maisel am Standort Bayreuth. In den vergangenen 15 Jahren habe sich die Beliebtheit der Biere und damit auch der Absatz deutlich gesteigert - gegen den allgemeinen Trend in der Braubranche, hießt es in einer Mitteilung. Deshalb habe die Familie Maisel den Entschluss gefasst, neben dem Stammsitz in der Hindeburgstraße, das "Bayreuther Brauhaus" im Stadtteil Oberobsang zu errichten. Im Bauausschuss der Stadt Bayreuth wurde dem Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren am 22. Juni zugestimmt.

"Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass wir unser Projekt umsetzen dürfen und so die Familiengeschichte weiter schreiben können. Wie mein Großvater schon sagte: 'ein Brauer, der nicht baut, bald auch nicht mehr braut'!" Jeff Maisel, Brauereiinhaber

Das neue Bayreuther Brauhaus werde nach neuesten technischen Standards gebaut und einen geringen Wasser- und Energieverbrauch, sowie einen niedrigen CO2-Ausstoß haben. Zudem werde sich die Brauerei auch optisch gut in das grüne Landschaftsbild des Bayreuther Ortsteils Oberobsang einfügen, heißt es.