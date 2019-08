Stadt Bamberg will einsturzgefährdetes Haus kaufen

Die Stadt Bamberg will das einsturzgefährdete Haus in der Sandstraße kaufen und sanieren, um es vor dem Verfall zu retten. Zunächst soll ein Verkehrswertgutachten erstellt werden, teilte die Stadt mit. Dazu muss jedoch die Eigentümerin ihre Zustimmung erteilen. Seit 2013 gehört die Immobilie der German Property Group, mit der die Stadt Bamberg seit längerem Verkaufsgespräche führt.

Die Stadt kann keine "Mondpreise" zahlen

Die Verkaufsverhandlungen seien bislang an den unrealistischen Preisvorstellungen der Eigentümerin gescheitert, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bamberg weiter. Die Stadt könne aber keine Mondpreise zahlen, so Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).

Eigentümerin kann sich Verkauf an die Stadt vorstellen

Die German Property Group als Eigentümerin des Gebäudes kann sich einen Verkauf an die Stadt oder einen Bauträger vorstellen. Allerdings gibt es auch Pläne des Unternehmens, im Erdgeschoss und in mehreren unteren Geschossen Gewerbeeinheiten zu errichten und obere Gebäudeteile zu Wohnzwecken zu vermieten.

Wegen Einsturzgefahr musste Musikclub schließen

Das akut einsturzgefährdete Haus musste kurzfristig mit einer Stützkonstruktion gesichert werden. Ein Musik-Club im Keller des Hauses musste wegen Sicherheitsbedenken Ende Juli schließen. Die Kosten für die Sicherung während der Sandkerwa am vergangenen Wochenende stelle man der Eigentümerin vollumfänglich in Rechnung, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Stadt Bamberg.