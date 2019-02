Stadt Augsburg zahlt fast 3 Millionen Euro Fördermittel zurück

2,98 Millionen Euro an Kita-Fördermitteln bekommt die Regierung von Schwaben noch in dieser Woche von der Stadt Augsburg überwiesen. Der Stadtrat hat die Summe der Endabrechnung am Donnerstag zur Kenntnis genommen. Hintergrund der Rückzahlung ist ein Versäumnis der Stadt Augsburg.

Frist um einen Werktag verpasst

Das Amt für Kinder, Jugend und Familie in Augsburg hatte im Jahr 2017 einen Förderantrag für Kindertagesstätten einen Werktag zu spät eingereicht. Die Stadt bekam das Geld zunächst trotzdem, denn das Zuschussverfahren läuft automatisch ab. Später fiel der Bezirksregierung das Fristversäumnis aber auf und sie forderte das Geld zurück.

Jugendamtsleiterin musste wegen Panne gehen

Juristisch könne die Stadt nun nichts mehr erreichen, sagte Sozialreferent Stefan Kiefer. Deshalb akzeptiere die Stadt die Rückforderung. Organisatorische und personelle Konsequenzen seien bereits gezogen worden. So musste etwa im April 2018, kurz nach Bekanntwerden der Panne, die Leiterin des Jugendamtes ihren Posten räumen.

Stadt sollte über 28 Millionen Euro zahlen

Ursprünglich hätte die Stadt sogar über 28 Millionen Euro zurückzahlen sollen. Dieser hohe Betrag konnte durch eine Gesetzesänderung verhindert werden. Die Landesregierung änderte dafür im Nachtragshaushalt den Umgang der Zuschussgestaltung bei Fördergeldern für alle Kommunen in Bayern.