Stadt Augsburg weist Kritik an Staatstheater-Sanierung zurück

Wenn bei einer Sanierung aus geplanten 186 Millionen Euro auf einmal 320 Millionen werden, wird schnell Kritik laut. So auch in Augsburg, wo die Stadt jetzt aber das Sanierungskonzept für das Staatstheater verteidigte.

Baureferent kontert Kritik

Es handle sich gar nicht um eine Kostensteigerung, denn diese könne nur während des Baus passieren, aber nicht während der Planungsphase. So kontert der Baureferent der Stadt Augsburg, Gerd Merkle, die Kritik des Bundes der Steuerzahler an der Kostensteigerung bei der Sanierung des Staatstheaters. 320 Millionen Euro soll die umfassende Sanierung nach neuesten Schätzungen kosten. Ursprünglich waren 186 Millionen Euro geplant.

Staatstheater als Fall für das Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler

Der Bund der Steuerzahler hatte dies scharf kritisiert. Eine solche Kostensteigerung könne nur auf eine "miserable Planung" zurückzuführen sein, so Bayerns Steuerzahlerpräsident Rolf von Hohenhau. Das Projekt sei nun ein Fall für das Steuerverschwendungs-Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Er schließe auch eine weitere Kostensteigerung nicht aus, so Hohenhau. Ein privater Bauherr wäre pleite, wenn er so planen würde, das könne nicht normal sein.

Augsburger Stadtrat muss über Planungen entscheiden

Der Augsburger Baureferent Gerd Merkle wertet die neuen Zahlen allerdings anders. "Wir haben noch gar nicht angefangen zu bauen, also habe ich keine Kostensteigerung", sagte er bei einem Baustellenrundgang im Staatstheater. Im Juli müsse der Stadtrat entscheiden, ob er an den bisherigen Planungen festhält. Der Bund der Steuerzahler sei wirtschaftlich zwar sicherlich hoch kompetent, so Merkle, ob er das im baulichen Bereich auch sei, müssten aber andere beantworten.

Freistaat hält an Zuschuss-Zusagen fest

Rückendeckung bekommt die Stadt Augsburg auch vom Freistaat. Der ist maßgeblich an der Finanzierung beteiligt und will laut Kunstminister Bernd Sibler (CSU) an den bisherigen Planungen festhalten. Der Freistaat stehe an der Seite Augsburgs. Vor Jahren hatte der Freistaat angekündigt, den größten Teil der damals kalkulierten Bausumme zu zahlen. Der Zuschuss dürfte sich nun deutlich erhöhen. Um welche Summe es sich am Ende handeln wird, könne aber erst festgestellt werden, wenn ein prüffähiger Förderantrag vorliege, heißt es aus dem Ministerium.

Sanierung des Augsburger Staatstheaters schreitet voran

Seit Beginn der Bauarbeiten im Frühjahr 2019 ist am Theater viel passiert: Archäologische Grabungen wurden vorgenommen, die alte Brechtbühne abgerissen und die Schadstoffsanierung weitgehend abgeschlossen. Das Projekt besteht aus zwei Teilen. Zum einen wird das Große Haus saniert. Dort soll nach Abschluss der Bauarbeiten das Musiktheater wieder einziehen.

Stadtrat muss über geplante Neubauten entscheiden

Außerdem sind Neubauten geplant: Das Schauspiel soll eine neue Spielstätte bekommen und es sollen neue Verwaltungsräume, Werkstätten und Proberäume entstehen. Beim ersten Teil der Arbeiten läuft laut Baureferent Merkle alles nach Plan. Im Moment liefen die Sicherungsmaßnahmen, etwa die Auslagerung denkmalgeschützter Teile. Der zweite Bauteil hänge von der Stadtratssitzung ab, in der über die weiteren Planungen entschieden wird.