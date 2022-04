Stadt Augsburg wegen Überstundenregelung in der Kritik

Es geht um 4.500 Überstunden: Die hat der heutige Augsburger Baureferent Gerd Merkle zwischen 1994 und dem Jahr 2008 geleistet. Und diese Überstunden will sich der CSU-Politiker jetzt auszahlen lassen. Kostenpunkt für die Stadt: Rund 200.000 Euro. Die Tatsache, dass die Stadtregierung die Auszahlung bereits so gut wie abgenickt hat, ist offenbar Auslöser für hitzige Diskussionen im Stadtrat. Die Opposition will nun von der Regierung von Schwaben als Aufsichtsbehörde prüfen lassen, ob eine Sammlung von so vielen Überstunden rechtens ist.

Stadt verweist auf Dienstvereinbarung aus dem Jahr 1994

Die Stadt selbst verweist bei dem Vorgang auf eine entsprechende Dienstvereinbarung aus dem Jahr 2004. Diese sei zwischen dem damaligen OB Paul Wengert und dem damaligen Gesamtpersonalrat der Stadt Augsburg auf den Weg gebracht worden. Merk war zu dieser Zeit als Koordinator baufachlicher Aufgaben und Bauprojektmanager im damaligen Baureferat beschäftigt und mit zahlreichen Sonderprojekten betraut, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Als solcher habe Merk nachdrücklich eine personelles Verstärkung gefordert, der die Stadt angesichts der damaligen Haushaltslage aber nicht nachkommen konnte.

Jahrzehnte alte Überstunden noch auszahlbar?

Beate Schabert-Zeidler von der Stadtratsfraktion Bürgerlich Mitte fordert eine genaue Überprüfung seitens der Stadt. Sie ist selbst Juristin und war lange als Richterin am Verwaltungsgericht tätig: "Wir werden einen Antrag stellen, wie viele dieser Fälle es noch gibt und mit vielen weiteren Nachforderungen die Stadt möglicherweise rechnen muss", so Schabert-Zeidler am Montag im BR-Gespräch.

Arbeitszeitkonten seien eine gute Sache. "Die Frage ist (...), ob man die Überstunden nach einem so langen Zeitraum noch einfordern kann". Beamte oder andere städtische Angestellte müssen laut Schabert-Zeidler ihre Überstunden in der Regel innerhalb eines Jahres wieder abbauen, es sei denn, der Arbeitgeber verlängert die Frist, etwa für Feuerwehrleute oder Corona-Nachverfolger. Im Fall Merkle gehe es aber ihrer Ansicht nach darum, ob ihm bei seinem Statuswechsel vom Angestellten im Baureferat zum kommunalen Wahlbeamten und Baureferenten zugesichert wurde, dass er die Überstunden mitnehmen könne. "Im Normalfall kann man nicht die Arbeitszeit vom einen Amt im anderen Amt abfeiern", meint die Stadträtin Schabert-Zeidler.

FDP sieht in Vereinbarung "Skandal"

Ins gleiche Horn stößt auch die Augsburger FDP: Sie fordert eine lückenlose Aufklärung des Überstundenausgleichs von Baureferent Gerd Merkle sowie eine Kündigung der entsprechenden städtischen Dienstvereinbarung. Der Augsburger FDP-Vorsitzende Ralf Neugschwender kritisiert, dass Merkle "jegliches Fingerspitzengefühl zu fehlen" scheine. Dessen Forderung berge die Gefahr, dass die Stadtverwaltung von den Bürgerinnen und Bürgern als Selbstbedienungsladen wahrgenommen werde. Es sei ein "Skandal", dass bei der Stadt Augsburg überhaupt eine Regelung existiere, die es ermögliche, Überstunden in unbegrenzter Höhe anzusammeln und sich auszahlen zu lassen. Eine solche Regelung sei nicht üblich. Sollten sich nach der Prüfung durch die Regierung von Schwaben "auch nur geringste rechtliche Unsicherheiten ergeben", müsse die Stadt eine gerichtliche Klärung herbeiführen, so die Forderung der Augsburger FDP.

Regierung von Schwaben: Vorgang bislang einmalig

"Der Vorgang liegt bei uns auf dem Tisch", das bestätigte heute ein Sprecher von der Regierung von Schwaben dem BR. Die Stadt habe die Regierung von Schwaben als Aufsichtsbehörde um eine Einschätzung gebeten. Das sei allerdings das erste Mal, dass die Behörde eine derartige Rückzahlung bewerten müsse, "mir ist in jüngerer Vergangenheit kein ähnlicher Fall bekannt", so der Sprecher der Regierung von Schwaben. Generell habe die Stadt im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsgarantie aber einen "Gestaltungsspielraum".

Linke fordert dringende Aufklärung

Auch Linken-Stadtrat Frederik Hintermayr fordert Aufklärung, um Schaden abzuwenden: Es sei wichtig und richtig, dass Beschäftigte der Stadt Augsburg für ihre geleisteten Überstunden angemessen entschädigt würden. Der vorliegende Fall lasse jedoch den Eindruck entstehen, dass "ausgerechnet ein heutiges Mitglied der Stadtregierung die bestehenden Regelungen nutzen möchte, um sich den Ruhestand vergolden zu lassen". Die Stadtregierung müsse nun alles tun, um diesen Eindruck schnellstmöglich abzuwenden, so Hintermayr.