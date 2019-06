Stadt Augsburg warnt vor Eichenprozessionsspinner

Die Augsburger Stadtverwaltung weist auf Gefahren durch den Eichenprozessionsspinner hin. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, haben die städtischen Behörden die Raupen der Nachtfalterart in dieser Woche wieder entdeckt - zum zweiten Mal nach 2018.

Stadt stellt Warnschilder auf

Die Augsburger werden aufgerufen, in der Nähe von Eichen auf solche Raupen zu achten und sie nicht zu berühren. Gefährlich seien die langen weißen Härchen der Raupen. Laut Stadtverwaltung können sie Hautentzündungen und allergische Reaktionen der Atemwege auslösen.

Die Stadt stellt Warnschilder an Stellen auf, wo solche Falter gefunden wurden. An bestimmten Orten werden die Nester entfernt – zum Beispiel an Schulen.