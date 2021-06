Stadt Augsburg verschärft Party-Regeln in der Innenstadt

Weil in der Augsburger Innenstadt an den vergangenen Wochenenden starker Andrang herrschte, erlässt die Stadt jetzt verschärfte Regeln für die öffentlichen Bereiche, an denen gefeiert wird, wie zum Beispiel die Maximilianstraße. Die Allgemeinverfügung dafür wird im Laufe der Woche erlassen, erstmals gelten die Regeln auch für die Ludwigstraße. "Aggressionen und gezielte Provokationen werden wir konsequent unterbinden, damit der Sommer in der Stadt für alle friedlich Feiernden schön wird", teilte Polizeivizepräsident Markus Trebes mit.

Fahr-, Flaschen- und Verkaufsverbot

Ein Fahrverbot gilt für beide Straßen zwischen Donnerstag und Samstag sowie vor Feiertagen, in der Maxstraße von 20.30 Uhr bis 6 Uhr früh, in der Ludwigstraße bis 1.30 Uhr. Das Glasflaschenverbot zwischen 19 und 5 Uhr wird erweitert und gilt nun neben der Innenstadt auch rund um die Ludwigstraße. Um seine Einhaltung zu kontrollieren, wird ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz sein. Ab dem 18. Juni darf zwischen Donnerstag und Samstag ab 22 Uhr kein Alkohol mehr zum Mitnehmen verkauft werden, außerdem dürfen keine mobilen Lautsprecher mitgeführt werden.

"Strafferes Sicherheitskonzept" wegen Übergriffen

Weil Polizei und Ordnungsdienst laut Stadt tätlichen Übergriffen ausgesetzt waren, wird nun ein "strafferes Sicherheitskonzept" verfolgt: "Wir werden uns auch das kommende Woche genau ansehen und dann entscheiden, ob wir weitere Maßnahmen prüfen und umsetzen müssen", teilte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber mit.