Stadt Augsburg verlegt Corona-Proteste auf den Plärrer

Die Corona-Proteste werden am Samstag nicht mehr in der Augsburger Innenstadt, sondern am Augsburger Plärrergelände stattfinden. Sechs Demos sind angemeldet, und diese werden laut Stadt Augsburg nicht gleichzeitig, sondern zeitlich nacheinander abgehalten. Und für die Demonstrationen gelten strenge Regeln.

Polizei Augsburg überwacht Corona-Regelungen

Die Polizei werde die Einhaltung der Auflagen überwachen, erklärten die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ordnungsreferent Frank Pintsch. Keine Demo dürfe länger als eine Stunde dauern. Auch die Abstandsregeln müssen die Demonstranten einhalten. Sollten die Regelungen missachtet werden, werde die Polizei je nach Einzelfall “konsequent vorgehen”, kündigt Ordnungsreferent Pintsch an.

Corona-Proteste auf dem Augsburger Plärrer

Eben wegen der gebotenen Mindestabstände zwischen den Demonstranten hat die Stadt Augsburg die Corona-Proteste auf das weitläufige Augsburger Plärrergelände verlegt. Die Stadt wolle Demonstrationen keinesfalls verhindern. “Demonstrationen sind ein Grundrecht”, betont Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Erlaubt sind nach dem Infektionsschutzgesetz nur 50 Teilnehmer, die Stadt rechnet aber mit deutlich mehr Demonstrierenden. Weil auf dem umzäunten Volksfestgelände in der Regel niemand zufällig vorbeilaufe, könne jede Person als Teilnehmer der Demonstration gezählt werden, erklärt Ordnungsreferent Pintsch. Bei Demonstrationen in der Augsburger Innenstadt sei das zuletzt nicht so einfach möglich gewesen, weil dort auch viele Spaziergänger und Neugierige stehen geblieben waren.

OB Weber warnt vor Corona-Pandemie

Oberbürgermeisterin Eva Weber appelliert an die Demonstranten, die Abstandsregeln einzuhalten. "Ich kann verstehen, dass bei dem ein oder anderen der Wunsch nach mehr Freiheit besteht. Aber wir sind in einer Pandemiesituation. Wir müssen mit diesem Virus umgehen, wir müssen nach wie vor die Kurve verflachen, damit unser Gesundheitssystem überhaupt in der Lage ist, diejenigen zu versorgen, die dann auch die Hilfe benötigen”, erklärt Weber.