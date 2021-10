Stadt Augsburg ist stolz auf den römischen Silberschatz

Ein beeindruckendes Zeugnis römischer Geschichte sind die rund 5.500 Münzen, die in Augsburg gefunden wurden. Davon ist Sebastian Gairhos überzeugt. Auch wenn sie nicht blitzen und funkeln, sondern mit grauer Patina überzogen sind – wertvoll sind sie auf alle Fälle. Für die wissenschaftliche Forschung und auch ganz real: Die Denare haben nämlich einen hohen Silbergehalt. Sie stammten aus dem 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. und wiegen insgesamt 15 Kilogramm.

Schatz so wertvoll wie mehrere Jahresgehälter

Elf bis 15 Jahresgehälter eines einfachen Soldaten – so rechnet der Augsburger Archäologe Sebastian Gairhos den Wert des Schatzes um. Ein einfacher Soldat verdiente im frühen dritten Jahrhundert zwischen 375 und 500 Denare. Laut Gairhos wurden die ältesten der Münzen unter Kaiser Nero (54-68 n. Chr.) geprägt, die jüngsten unter Septimius Severus kurz nach 200 n. Chr..

Münzen belegen die Stellung Augsburgs

Besonders häufig sind die Prägungen der Kaiser Trajan, Hadrian, Antonius Pius und Mark Aurel vertreten. Die Münzen stammen aus einer "wirtschaftlich sehr guten Zeit", so Gairhos. Augusta Vindelicum, wie Augsburg damals hieß, war Sitz des Statthalters. Von hier aus gingen Soldzahlungen an die Soldaten in den Kastellen aus.

Münzen sollen im Zeughaus ausgestellt werden

Von Mitte Dezember bis Mitte Januar sollen die Münzen im Augsburger Zeughaus zu sehen sein. Ein erster Schritt, betonte Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Man halte an der Idee eines neuen Römischen Museums fest, müsse aber erst mal einen neuen Standort finden. Bis dahin werden einige der römischen Funde im Zeughaus gezeigt. Das eigentliche Römische Museum der Stadt Augsburg ist seit Jahren wegen Statik-Problemen geschlossen.

Wissenschaftliche Auswertung übernimmt Universität Tübingen

Im Rahmen einer Doktorarbeit soll herausgefunden werden, warum die Münzen an diesem Fundort, dem Kies eines alten Flussbetts der Wertach, lagen. Außerdem interessiert die Wissenschaftler, woher die Münzen kamen. Und möglicherweise bekommen die Wissenschaftler auch heraus, wem die Münzen gehörten.

Neues Wohngebiet macht Grabungen möglich

Die Silbermünzen waren im Kies eines alten Wertachflussbetts entdeckt worden, unweit der Fundstelle des frühesten römischen Stützpunkts in Bayern. Weil dort künftig ein Wohngebiet entstehen soll, haben Archäologen den Boden des ehemaligen Industriegeländes untersucht. Bereits im Juni konnte die Stadt Augsburg gemeinsam mit Wissenschaftlern Waffen, Schmuck, Kultgegenstände und Münzen aus einer anderen früheren Grabungsschicht präsentieren. Damit konnte zudem belegt werden, dass Augsburg als der älteste römische Militär-Stützpunkt im heutigen Bayern gelten darf.

Grundstückseigentümer überlässt Schatz der Stadt

Oberbürgermeisterin Weber hat sich bei der Präsentation der Silbermünzen ausdrücklich bei der Grundstückseigentümerin, der Wohnbaufirma Solidas, bedankt. Diese macht nämlich nicht von ihrem Recht Gebrauch und überlässt ihren Anteil an den gefundenen Silbermünzen "den Kunstsammlungen und Museen Augsburg". Eigentlich würden dem Unternehmen 50 Prozent des Schatzes zustehen, da sich die Münzen auf ihrem Grundstück befunden haben.