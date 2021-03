Stadt Augsburg: Impfung von Steuerkanzlei-Personal "unsensibel"

Viele Senioren in Augsburg warten noch immer auf eine Corona-Impfung, doch die Mitarbeiter einer Steuerkanzlei bekamen den Wirkstoff bereits. Dies hatte für Kritik gesorgt. Mit einer dreiseitigen Pressemitteilung reagierte der Augsburger Gesundheitsreferent Rainer Erben (Grüne) nun auf die BR-Berichterstattung zu den vorgezogenen Corona-Impfungen. Passanten hatten den Einsatz des mobilen Impfteams zufällig beobachtet und ihr Unverständnis geäußert.

Vorgehen des Impfteams "rechtlich nicht zu beanstanden"

Erben nennt das Vorgehen seines Impf-Teams nun "unsensibel", auch wenn es rechtlich nicht zu beanstanden sei. Weiter schreibt der Augsburger Gesundheitsreferent, er bedauere den "öffentlichen Unmut", der entstanden sei. Wie berichtet, waren am Dienstag (9.3.) drei Impfteams bei einer Augsburger Steuerkanzlei vorgefahren und hatten dort knapp 50 Mitarbeiter geimpft. Da in der Kanzlei die Anträge von Unternehmen auf Überbrückungshilfen bearbeitet werden, seien die Mitarbeiter in der Priorisierungsgruppe 3 geführt worden, hieß es auf BR-Anfrage.

Impf-Reihenfolge soll strikter beachtet werden

Gesundheitsreferent Erben weist nun darauf hin, dass Personen aus dieser Gruppe geimpft würden, wenn "Impf-Kapazitäten frei sind, oder Impfstoff kurzfristig aus Haltbarkeitsgründen verimpft werden muss". Gleichzeitig aber gibt es offenbar Schwierigkeiten, selbst bettlägerige Patienten mit einem Impf-Angebot zu erreichen, die mit höherer Priorität geimpft werden sollen. Erben schreibt: "Die Auswahl einer anderen, ebenso systemrelevanten Einrichtung wäre angemessener gewesen."

Überzählige Dosen gehen jetzt ans Impfzentrum

Deshalb kündigt die Stadt Augsburg mehrere Veränderungen an: Die mobilen Impfteams sollen "nicht mehr kurzfristig ausrücken, wenn keine Termine mit Personengruppen oder Einrichtungen der Priorisierung 1 und 2 vereinbart sind". Stattdessen soll am Tag übrig gebliebener Impfstoff im Impfzentrum eingesetzt werden. Außerdem sollen die Impfungen in der Priorisierungsgruppe 3 so lange ausgesetzt bleiben, bis niemand mehr in Gruppe 1 oder 2 auf eine Impfung wartet. Vereinbarte Termin würden "storniert".

Impfungen und "öffentlicher Unmut"

Eine frühzeitige Corona-Impfung des Augsburger Bischofs Bertram Meier Anfang Januar hatte hohe Wellen geschlagen. Auch deshalb war es einer Geschäftsführerin der betroffenen Steuerkanzlei wichtig, zu betonen, man habe sich "nicht vorgedrängelt".