Stadt Augsburg geht gegen Impf-Drängler vor

Nach mehreren mutmaßlichen Verstößen gegen die Bayerische Impfverordnung schickt sich Augsburgs Impf-Koordinator Frank Plamboek nun an, selbst für Rechtssicherheit zu sorgen.

Impf-Kandidaten müssen eidesstattliche Erklärung unterschreiben

Dem Bayerischen Rundfunk erklärte Plamboek, dass man gerade eine eidesstattliche Erklärung aufsetze, die alle zu Impfenden künftig unterschreiben müssten. Hierin müssten sie die Richtigkeit ihrer Angaben an Eides statt erklären. Dies sei laut Plamboek nötig, weil nicht ganz klar sei, welche juristischen Konsequenzen falsche Angaben in der Impf-Anmeldung haben. Er fordert daher eine "klare Ansage“ von der Politik in Berlin und München, will aber nicht darauf warten. Eine Impfung im Impfzentrum Augsburg soll daher bereits am kommenden Montag nur noch mit eidesstattlicher Erklärung möglich sein.

Reaktion auf mutmaßliche Impfschummeleien

Hintergrund sind mutmaßliche Impf-Schummeleien im Impfzentrum der AWO Schwaben. Hier sollen zwei Heimleiter ihre Lebenspartner und -partnerinnen als Mitarbeiter ausgegeben und ihnen so eine bevorzugte Impfung verschafft haben.

Im Impfzentrum Augsburg, für das Frank Plamboek verantwortlich ist, sei ein solcher Fall bisher nicht bekannt. Hier würden bei freien Impfdosen, "schnell und unbürokratisch“ Polizisten geimpft - bisher wurde diese Praxis 20 mal angewandt.