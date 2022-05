Stadt Augsburg führt Mängelmelder für den Radverkehr ein

Schlaglöcher, ungeregelte Verkehrssituationen, fehlende Schilder oder Hindernisse im Verkehrsraum: Wenn Radfahrern in Augsburg solche Dinge auffallen, soll es ein Mängelmelder künftig einfacher machen, die Verwaltung darauf aufmerksam zu machen. Die hofft, so schneller und gezielter reagieren zu können: "Viele Augen sehen mehr als wenige. Aus diesem Grund ist die Mitteilung von Mängeln im Augsburger Stadtgebiet für die Verwaltung eine große Hilfe", so Baureferent Gerd Merkle.

Mängelmelder kann Standortdaten nutzen

Über eine App und eine Web-Anwendung können die Mängel gemeldet werden, inklusive GPS-Koordinaten. Der Melder erkennt auch, welcher Fachbereich der Stadt dann zuständig ist, also ob das Tiefbauamt, die Forstverwaltung oder das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen informiert werden müssen. Laut Stadt ist es sinnvoll, die Meldung direkt dort abzusetzen, wo der Mangel auffällt. Das erleichtere die Suche nach dem Standort.

Nutzer werden über Bearbeitung informiert

Städtische Mitarbeiter prüfen den Mangel nach der Meldung und kümmern sich um die Beseitigung. Die Nutzerinnen und Nutzer können den Status der Maßnahme über farbig gestaltete Meldesymbole mitverfolgen. Erstellt hat die Stadt den Mängelmelder aufgrund des Radvertrages, der mit dem Aktionsbündnis "Fahrradstadt jetzt" besteht. Die Stadt verweist darauf, dass das Programm kein Ersatz für gravierende Gefahren darstellt, in solchen Fällen seien Polizei oder Rettungsdienste zu verständigen.