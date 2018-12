Stadt Augsburg fällt wieder Bäume am Herrenbach

Seit heute Morgen läuft die umstrittene Baumfäll-Aktion am Augsburger Herrenbach wieder. Noch bis zum Donnerstag möchte die Stadt den dortigen Baumbestand reduzieren – als Vorsichtsmaßnahme: Denn alte und kranke Bäume könnten bei Sturm umfallen und deren Wurzeln ein Loch in den Deich reißen.

Protest von Anwohnern und Naturschützern

Für Anwohner und Naturschützer völlig überflüssig und die Zerstörung eines Kleinods. Inzwischen hat es zwar Gespräche zwischen Stadt und Anwohnern sowie ein neues Gutachten zum Baumbestand am Herrenbach gegeben. Doch die Wogen haben sich nicht geglättet.

Gutachten: Weniger Bäume müssen fallen

Das Gutachten war zu dem Schluss gekommen, dass nur noch die Hälfte der anfangs geplanten rund 100 Bäume fallen soll. 27 wurde ja bereits im Mai umgesägt. Doch für die sogenannte Baum-Allianz ist die Reduzierung der Gesamtmenge keine Lösung. Sie will weiter um jeden einzelnen Baum und für Alternativen zum Fällen kämpfen und deshalb heute mit einer Protestaktion erneut ein Zeichen dafür setzen. Die Gegner der Baumfällung müssen allerdings ausweichen, denn in die Sperrzone direkt am Herrenbach, zwischen Reichenberger- und Friedberger Straße, dürfen sie nicht mehr.