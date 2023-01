Stadt Aschaffenburg: Korruptionsverdacht gegen Stadtratsmitglied

Es war kein Weihnachtsgeschenk für den Stadtrat von Aschaffenburg: Am 20. Dezember 2022 hat die Generalstaatsanwaltschaft München mehrere Objekte am Untermain und im angrenzenden Hessen durchsucht. Der Verdacht richtet sich gegen vier Personen. Eine davon soll dem Aschaffenburger Stadtrat angehören oder angehört haben. Seitdem rumort es in Aschaffenburg. Vor allem die Frage, ob es sich um einen aktiven Stadtrat handelt, wurde heiß diskutiert.

Am Montagabend hat die Stadtverwaltung Aschaffenburg nun den Stadtrat über die Ermittlungen informiert. Die wohl wichtigste Neuigkeit: Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft handle es sich bei dem unter Korruptionsverdacht stehenden Mitglied des Stadtrates um ein derzeit aktives Mitglied des Stadtrates, das hat die Generalstaatsanwaltschaft der Stadt am Montag mitgeteilt.

Aschaffenburg: Stadtrat will Aufklärung

Die Stadtverwaltung habe demnach im Dezember ein Fax von der Generalstaatsanwaltschaft in München bekommen und sollte einen hausinternen Ansprechpartner benennen. Das hat die Stadt gemacht. Es habe keine Durchsuchungen in der Stadtverwaltung gegeben. Die Verwaltung hat dann im Zeitraum von 2015 bis 2019 das interne Sitzungssystem auf bestimme Stichworte durchsucht. Eine Akte sei per Scan übermittelt worden.

Der Stadtrat fühlt sich seitdem unter Generalverdacht. Ein Stadtratsmitglied stellte den Antrag, dass der Oberbürgermeister von Aschaffenburg auf ein beschleunigtes Verfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft dringen soll. Das wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Generalstaatsanwaltschaft soll in Ruhe ermitteln können, der Stadtrat habe volles Vertrauen in die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft, hieß es. Wann und ob diese Anklage erhebt, ist offen.