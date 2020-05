vor 31 Minuten

Stadt Aschaffenburg entscheidet über Außengastronomie

Seit Montag haben Biergärten und Außenbereiche von Restaurants in ganz Bayern wieder geöffnet. Das Problem: Durch die Coronavirus-Abstandsregeln können die Gastronomen ihre Flächen nicht voll nutzen. In Aschaffenburg will man Abhilfe schaffen.