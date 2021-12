Stadion Nürnberg muss saniert werden – Diskussion über Verkauf

Das Max-Morlock-Stadion hat schon bessere Tage gesehen. Der Bau gilt als längst nicht mehr zeitgemäß. Und das Stadion ist teuer. Alleine um die Bausubstanz zu erhalten, sind in den kommenden zehn Jahren bis 30 Millionen Euro fällig, sagt Andreas Krieglstein, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Nürnberger Rathaus. Mit diesem Geld sei aber lediglich die "Bundesligatauglichkeit" gesichert. Krieglstein fordert ein Konzept, um das Stadion zu modernisieren. Zur Not müsse auch der Verkauf der städtischen Immobilie geprüft werden.

CSU fordert einen Finanzierungsplan

Denn alleine kann die Stadt Nürnberg eine Sanierung, die über den reinen Erhalt der Bausubstanz geht, nicht finanzieren. Die Kassen sind leer – und teure Aufgaben wie die Sanierung des Opernhauses oder der Ausbau des Frankenschnellwegs stehen auch noch an. Die CSU will nun wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die Sanierung oder sogar den Ausbau des Stadions zu finanzieren.

Multifunktions-Arena kann besser vermarktet werden

Denn aus Sicht der CSU ist viel zu tun, damit das Stadion künftig als Multifunktions-Arena vermarktet werden kann. Denn erst dann kommen auch wieder ausreichend Sponsorengelder in die Kasse. Ziele müsse sei, dass Nürnberg wenigstens stadiontechnisch in der ersten Liga mitspielt. So fehlen zum Beispiel ausreichend VIP-Logen und die Leichtathletik-Bahn rund ums Spielfeld wird als störend empfunden. Auch der 1. FC Nürnberg fordert als Hauptmieter des Stadions seit langem Verbesserungen, um im sportlichen Wettbewerb mithalten zu können.

Einstieg privater Investoren möglich

Die CSU fordert die Stadtverwaltung auf, ein Konzept vorzulegen, wie das Stadion unter Einbeziehung privater Investoren modernisiert werden kann. Dabei müsse unvoreingenommen untersucht werden, ob das Ziel mit einem Verkauf des Stadions besser als mit einer Sanierung in Eigenregie erreicht werden kann. "Letztlich muss ein Konstrukt gefunden werden, das zum einen die zeitgemäßen Anforderungen einer internationalen Sportspielstätte erfüllt, zum anderen aber auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Nutzung – wie etwa Kongresse, Forschung, Entwicklung oder Kultur – ermöglicht", sagt CSU-Fraktions-Chef Andreas Krieglstein.

Zu alt für internationale Spiele

Das städtische Stadion, wie es damals hieß, wurde im Jahr 1928 in Betrieb genommen. Teile des Baus stehen unter Denkmalschutz. Das Stadion wurde mehrfach modernisiert. Bei der Fußball-WM im Jahr 2006 fanden im "Franken Stadion", so der damalige Name, fünf Spiele statt. Das ist schöne Nostalgie. Bei der Fußball-EM im Jahr 2024 werden im inzwischen wieder veralteten Nürnberger Stadion keine Spiele ausgetragen.