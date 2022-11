Stachus-Blockade: Klimaaktivisten teils wochenlang in Gewahrsam

Gewahrsamnahmen, um weitere Blockaden und Straftaten zu verhindern

Nun stellt sich die Frage: Was passiert mit Aktivisten. Sie waren bereits nach der ersten Aktion wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt worden und kamen zunächst auf freien Fuß.

Nach der erneuten Aktion am Abend wurden gegen die Frauen und Männer beim Münchner Amtsgericht am Freitag Gewahrsamnahmen beantragt, um laut Polizei "weitere Blockadeaktionen und Straftaten" zu verhindern. Im Laufe des Nachmittags habe der zuständige Richter am Amtsgericht entschieden, dass drei Personen bis 2. Dezember in Gewahrsam bleiben, zwei Personen werden am Freitagabend entlassen, bei zehn standen die Entscheidungen zunächst noch aus.

Aktivisten: "Immer gesprächsoffen"

Die Gruppierung "Die Letzte Generation" wandte sich derweil auch mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Sie wies erneut die Verantwortung für den Tod einer Radlerin in Berlin zurück. Die Gruppierung sei "immer gesprächsoffen" und lade Bundesregierung zu einem Gespräch ein.

Verhandelt werden müsse "über erste Sicherheitsmaßnahmen in der Katastrophe – 100km/h auf der Autobahn sowie ein 9-Euro-Ticket im Nahverkehr – und die damit einhergehende Beendigung der Proteste". Zunehmend frage sich die Gesellschaft: "Wie lange ist die Regierung noch bereit, mit 250 km/h Richtung Klimazusammenbruch zu beschleunigen und die Gesellschaft ins Elend zu stürzen? Bis eine Lösung gefunden ist, wird die Letzte Generation weiter auf den Straßen Widerstand leisten."