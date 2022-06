Stabhochsprung in Hof: Ex-Weltmeister will wieder angreifen

Rund 30 Männer und Frauen aus ganz Europa schrauben sich am Samstag (18.06.22) mitten in der Hofer Innenstadt in atemberaubende Höhen. Zwischen den Häusern in der Fußgängerzone findet das 26. Internationale Stabhochsprung-Meeting der Leichtathletik-Gemeinschaft Hof (LG Hof) statt.

Hof: Olympia-Teilnehmer bei Stabhochsprung-Meeting

Erwartet werden mehrere Olympia-Teilnehmer . Das Publikum kann kostenlos und hautnah den spektakulären Wettkampf erleben und sporne mit den berühmten "Hofer Händen" klatschend die Springer an, so Christian Strootmann, Präsident der LG Hof, im Gespräch mit BR24. Diese besondere Atmosphäre begeistere die Stabhochspringer, die ansonsten meist in abgelegenen Ecken der Stadien ihre Wettkämpfe austragen würden.

Springer hat sich für Hof und gegen Paris entschieden

Am Start sind am Samstag ab 13.00 Uhr mehrere Olympia-Teilnehmer von Tokio 2021, zum Beispiel der Deutsche Meister Oleg Zernikel und Piotr Lisek aus Polen. Lisek habe sich bewusst für Hof und gegen einen gleichzeitig stattfindenden Wettkampf in Paris entschieden und könne am Samstag möglicherweise den Hofer Meeting-Rekord von 5,90 Meter knacken, so Meeting-Direktor Thomas Neubert.

Ex-Weltmeister will sich wieder qualifizieren

Erwartet wird auch Raphael Holzdeppe. Nach längerer Verletzungspause biete sich für den früheren Weltmeister und Bronzemedaillengewinner von Olympia 2012, in Hof die Möglichkeit, sich für anstehende Europa- und Weltmeisterschaften zu qualifizieren, so Neubert.

Springerin mit Defibrillator

Unter den sieben Damen am Start ist unter anderem Katharina Bauer. Sie ist Stammgast beim Hofer Meeting und die erste Stabhochspringerin, die seit 2018 mit einem implantierten Defibrillator springt. Eröffnet wird der spektakuläre Wettkampf am Samstag um 11.00 Uhr von 14 Nachwuchstalenten aus ganz Bayern.