Staatsregierung will weiteres Hilfsprogramm für Industrie

Automobilhersteller, Zulieferer und die Luft- und Raumfahrtindustrie – viele bayerische Städte wie Regensburg und Augsburg sind auf Arbeitsplätze und Steuereinnahmen angewiesen. Doch der bayerische Wirtschaftsmotor stottert - schon vor Corona lahmte die Autobranche, durch die Pandemie sind viele Unternehmen vollends in die roten Zahlen gerutscht. Deshalb will Markus Söder mit seinem Kabinett heute ein Hilfsprogramm für die Industrie und die betroffenen Regionen auf den Weg bringen. Wie gravierend die Lage tatsächlich ist, das soll Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) seinen Kabinettskollegen berichten.

Hightech-Agenda soll schneller umgesetzt werden

Außerdem auf der Tagesordnung: die bayerische Hightech-Agenda. Ministerpräsident Söder will Investitionen beschleunigen. Fest geplant sind bereits beispielsweise 50 Lehrstühle im Bereich der künstlichen Intelligenz. Passend dazu will die Staatsregierung schon jetzt eine neue Initiative für den zukünftigen Mobilfunk-Standard 6G starten.

Staatsregierung plant Initiative für 6G-Mobilfunknetz

Die 6G-Technologie befindet sich derzeit erst noch in der Entwicklung und wird laut Experten erst in 8 Jahren eingeführt werden können. Doch Bayern will schon jetzt die ersten Grundlagen legen, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Mit dem noch schnelleren Internet soll die Entwicklung von intelligenten Computersystemen und maschinellem Lernen erheblich vorangebracht werden.

Auch Corona-Demos am Wochenende sind Thema

Außerdem soll im Kabinett über die Corona-Demos am vergangenen Wochenende beraten werden. Hierzu wird Innenminister Joachim zur Lage berichten.