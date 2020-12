Staatsregierung will geplante Schulden-Obergrenze einhalten

Was der Bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) dem Bayerischen Landtag am Mittwoch an Zahlenwerk für das kommende Jahr vorlegt, trägt die Überschrift: Krisenbewältigung.

"Beim Haushalt müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, was zur Krisenbewältigung notwendig ist, notwendig im Sinne des Wortes, meine Damen und Herren. Nicht wünschenswert, sondern die Not wenden und so haben wir den Haushalt aufgestellt." Albert Füracker, Bayerischer Finanzminister

Die insgesamt 70,2 Mrd. Euro seien ein Vernunfthaushalt so Füracker. Bayern spare nicht, sondern investiere gegen die Krise an: Digitalisierung, Infrastruktur, High-Tech und Bildung. Die insgesamt 20 Mrd. Euro Corona-Schulden, die ursprünglich für dieses Jahr gedacht waren, sollen auch für das nächste Jahr reichen.

Kritik von den Grünen

Den Grünen geht das zu weit, sie kritisieren einen Blanko-Check für die Söder-Regierung. Ihre Haushaltsexpertin Claudia Köhler kritisiert, teure Wahlgeschenke von 2018 würden weiterfinanziert, wie vor der Krise.

"Pflegegeld, Familiengeld, das lähmt auch diesen Etat, 390 Mio. Euro Landespflegegeld für ein Jahr, 100 Mio. Euro mehr als eigentlich gedacht, ja welche Überraschung, dass in einer alternden Gesellschaft der Bedarf steigt. Aber mehr Pflegeplätze, mehr Pflegestützpunkte, mehr Pflegepersonal, Unterstützung für Angehörige, die haben wir nicht vom Pflegegeld." Claudia Köhler Haushaltsexpertin der Grünen

Köhler fordert stattdessen mehr Investitionen zum Erreichen der Energiewende und eine bessere Digitalisierung der Schulen.

AfD: Wirtschaft wird gegen die Wand gefahren

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Kathrin Ebner-Steiner, nutzt die Haushaltsdebatte zur Abrechnung mit der Corona-Politik der Staatsregierung. Die Bayerische Wirtschaft werde durch die Corona-Maßnahmen gegen die Wand gefahren.

"Wenn man die Wirtschaft des eigenen Landes zerschlägt, brechen einem die Steuereinnahmen weg, die Folgen sind immer neue Schulden, die unsere Wirtschaft und den Steuerzahler noch stärker belasten. Mit der Begründung 'Corona' realisieren Sie alles, wofür bisher kein Geld da war." Kathrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der AfD-Fraktion

Der Schwerpunkt des Haushalts liege auf Investitionen in die Zukunft betont Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freien Wähler. Bayerns Spitzenposition werde gefestigt. 3,5 Mrd. Euro für die High-Tech-Agenda: neue Professorenstellen, mehr Studienplätze und Ausgaben für Wasserstofftechnologie sowie die Luft- und Raumfahrt.

"Das ist verantwortungsbewusste Zukunftspolitik: High-Tech-Agenda stärkt unsere Wirtschaft, stärkt damit den Wohlstand der Menschen, stärkt unsere Freiheit und stärkt unsere Zukunftsfähigkeit." Bernhard Pohl, haushaltspolitischer Sprecher der Freien Wähler

Die FDP fordert vom Finanzminister eine Aufstellung darüber, was mit dem für die Bewältigung der Corona-Krise eingeplanten Geld noch alles passieren soll.

SPD: Mehr ÖPNV und energetische Sanierung

Zuspruch kommt von der SPD: Der Haushaltsplan sei eine Mischung aus Bekämpfung der Pandemie und längerfristigen Investitionen. Für den ÖPNV sei zu wenig Geld vorgesehen, schließlich diene das auch dem Klimaschutz. Dafür könnte auch noch mehr Geld aus den Rücklagen des Freistaats genommen werden. Bisher vorgesehen sind zwei Milliarden, damit schrumpft das Sparkonto des Landes auf noch sechs Milliarden.

Abgestimmt wird über den Haushalt im März. Dass es Nachbesserungen gibt, ist durchaus denkbar. Denn ein härterer Lockdown mit Geschäftsschließungen nach Weihnachten ist bisher noch gar nicht eingerechnet.