Staatsregierung will erneuerbare Energien bis 2030 verdoppeln

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Eine Einschränkung der Abstandsregeln bei Windrädern, deutlich mehr Photovoltaik, aber auch mehr Geothermie und Biogas – damit will die bayerische Staatsregierung den Beitrag erneuerbarer Energiequellen zur Versorgung bis zum Jahr 2030 verdoppeln. Ministerpräsident Söder (CSU) kündigte nach einer Kabinettssitzung an, "jedes Fitzelchen" solle in diesem Bereich genutzt werden. Bei der Vorstellung der Pläne gemeinsam mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) betonte er mehrfach, er wolle "die Bürger mitnehmen".

Weit mehr Ausnahmen bei Windrädern

Eine zentrale Rolle sollen Änderungen bei den Abstandsregeln für Windräder spielen. Die umstrittene 10H-Regel, die vorsieht, dass Windräder mindestens das Zehnfache ihrer Höhe von Wohngebieten entfernt sein müssen, soll - wie angekündigt - gelockert werden. Entlang von Autobahnen, im Umfeld von Gewerbegebieten und in Waldregionen sollen Ausnahmeregeln gelten. Sie sollen dafür sorgen, dass der Abstand nur noch 1.000 Meter beträgt, wie Söder erläuterte.

Warnung vor "Spargel-Schock"

Der Anteil der Fläche Bayerns, der für Windkraft zur Verfügung steht, könne auf diese Weise von derzeit 0,7 Prozent auf zwei Prozent in etwa verdreifacht werden, kündigte Söder an. Eine noch weiter gehende Lockerung der Regeln, wie sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in die Diskussion gebracht hatte, lehnt die bayerische Staatsregierung ab. Dadurch könnte „ein echter Spargel-Schock etwa in Niederbayern" ausgelöst werden, warnte Söder und knüpfte dabei an Warnungen vor einer "Verspargelung" der Landschaft durch Windräder an.

Streit um 10H

Zwischen Bayern und dem Bund schwelt bereits seit Monaten ein Streit über die 10H-Abstandsregelung für Windräder. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte das Ziel ausgegeben, dass deutschlandweit zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft reserviert werden sollen. In Bayern kam der Ausbau der Windenergie in den vergangenen Jahren auch wegen 10H kaum voran: Die Regel erschwert den Bau von Windrädern stark, falls sie nicht einen Abstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Siedlung einhalten. Das bedeutet in der Regel zwei Kilometer und mehr – dieser Abstand kann fast nirgends im Freistaat eingehalten werden. Die Staatsregierung will an 10H festhalten, die Regel aber etwas aufweichen.

Rein rechtlich könnte der Bund die Regel auch gegen den Willen Bayerns abschaffen. Im Januar verständigten sich Söder und Habeck darauf, dass die Staatsregierung bis März der Bundesregierung darlegen wird, wie sie den Ausbau der Windkraft trotz 10H-Regel will. Heute nun soll das bayerische Konzept mit mehrwöchiger Verspätung nach Berlin geschickt.

Expertin: Gemischtes Echo

Bei der Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, stoßen die Ankündigungen aus Bayern in etlichen Teilen auf Zustimmung, aber nicht in allen. Dass die Staatsregierung bei Windrädern die 10H-Regel deutlich lockern wolle, sei richtig und wichtig, sagte Kemfert bei BR24live. Sie könne aber noch nicht erkennen, wie die Fläche, die für Windkraft genutzt wird, innerhalb kurzer Zeit um das Dreifache steigen soll, betonte sie.

Wichtig wäre es nach Ansicht der Wirtschaftsforscherin auch, mehr Möglichkeiten für finanzielle Beteiligungen an Windenergie-Anlagen zu schaffen. Die Forderung der Staatsregierung, die Nutzung von Kernkraftwerken zu verlängern, lehnt Kemfert klar ab: "Ich verstehe nicht, warum man Atomkraftwerke länger laufen lassen will, das braucht man nicht."

SPD: Söder muss "seine Hausaufgaben machen"

Der bayerische SPD-Fraktionschef Florian von Brunn bezeichnete es bei BR24live als erfreulich, dass jetzt auch Söder und Aiwanger erkannt hätten, "dass wir in Bayern die erneuerbaren Energien dringend ausbauen müssen". Das sei nicht nur wichtig für den Klimaschutz und die Unabhängigkeit von Russland, vielmehr seien erneuerbare Energien "auch deutlich billiger als Atom und Gas und auch Kohle". Mit Blick auf Söders Forderungen an den Bund betonte von Brunn, der Ministerpräsident solle erst einmal seine Hausaufgaben in Bayern machen, bevor er wieder mit dem Finger nach Berlin zeige. Die Staatsregierung habe es bisher verhindert, dass mehr Windräder in Bayern gebaut werden.

Der SPD-Politiker betonte, ein weiterer Ausbau der Photovoltaik sei gut, "aber wir brauchen auch den Wind". Denn Wind- und Sonnenenergie ergänzten sich. Die angekündigte Lockerung der 10H-Regel reiche nicht aus, 10H müsse in Bayern abgeschafft werden, forderte von Brunn. "Wir haben dann immer noch emissionsschutzrechtliche Vorschriften, also da muss immer ein Mindestabstand eingehalten werden." Die bayerische Industrie brauche eine zuverlässige und sichere Energieversorgung: "Deswegen ist es wichtig, die Windkraft auszubauen."

Eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken lehnt der SPD-Fraktionschef ab: "Atomkraft ist Hochrisiko-Technologie, ist super-gefährlich." Hinzu komme, dass es keine Brennstäbe mehr gebe. Von Brunn warnte: "Je lauter man nach der Atomkraft ruft, desto größer ist das Risiko, dass wir das Endlager in Bayern bekommen. Und ich glaube, dann wäre der Protest richtig groß, wenn wir hier die Debatte haben, zum Beispiel in der Oberpfalz oder in Niederbayern, dass ein Atommüllendlager hierherkommt."

FDP: Zwei-Prozent-Ziel muss eingehalten werden

Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Lukas Köhler, sieht die Staatsregierung in der Pflicht, den vom Bund geforderten Ausbau der Windenergie zu erreichen: "Klar ist, die zwei Prozent müssen eingehalten werden", sagte er dem BR. "Das muss vereinbar sein mit 10H - wie Söder das macht, ist seine Sache." Köhler ist auch Generalsekretär der bayerischen FDP, die sich für die Abschaffung von 10H ausgesprochen hat.