Staatsregierung warnt per Film vor Rechtsextremismus

Die Zahl der Personen, die Bayern als rechtsextrem einstuft, steigt: 2018 zählte der Verfassungsschutz noch 2.360 Rechtsextreme, 2019 wuchs ihre Zahl um 210 auf 2.570.

Rechtsextremismus größte Gefahr für innere Sicherheit

Rechtsextremismus stellt nach Ansicht des Bayerischen Verfassungsschutzes aktuell die größte Gefahr für die innere Sicherheit dar. Dass Rechtsextremismus bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts Ende April als unmittelbarste Bedrohung eingeordnet wurde, ist eine Neubewertung: Noch im Vorjahr hatte Innenminister Herrmann islamistischen Terror als größte Bedrohung genannt.

Film gegen rechte Verschwörungstheorien und Fake-News

Taten wie die Ermordung des hessischen Politikers Walter Lübcke vor einem Jahr oder der Angriff auf die Synagoge in Halle deutet Herrmann als erhebliche Radikalisierung der rechten Szene. Nach Erkenntnissen von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt versuchen Rechtsextreme auch die Proteste gegen die Corona-Auflagen zu unterwandern. Das gilt sowohl für die Demonstrationen in vielen bayerischen Städten – wie auch im Internet, wo in Sozialen Medien Verschwörungstheorien und Fake-News verbreitet werden.

Vor solchen Gefahren durch rechte Aktivitäten für den freiheitlichen Rechtsstaat möchten jetzt der bayerische Verfassungsschutz und das Innenministerium verstärkt warnen und aufklären. Im Laufe des Vormittages wird der speziell für ein junges Publikum produzierte Film mit dem Titel "Lass dich nicht veraschen – diesmal von Rechtsextremisten" über den Youtube-Kanal der Bayerischen Staatsregierung verbreitet.