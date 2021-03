Staatsregierung präsentiert neues Konzept gegen Antisemitismus

Wie Antisemitismus funktioniert, erklärt Ludwig Spaenle mit einfachen Worten: Der Antisemit sei dumm. Er suche sich billige Erklärungsmuster für Probleme, die er geistig nicht begreife. Und genau deshalb, so Spaenle, sei eine entscheidende Waffe gegen Antisemititmus mehr Wissen. Auf knapp 50 Seiten hat der Beauftragte der Staatsregierung gegen Antisemitismus deshalb zusammengetragen, wie man Judenhass besser bekämpfen kann.

Praktische Tipps auf 50 Seiten

"Angesichts steigender Zahlen antisemitischer Straftaten 2020 in Bayern (353) und auch im Bund (2.275) in 2020 kommt der schulischen wie außerschulischen Bildungsarbeit in der Prävention die Schlüsselrolle zu", sagt Spaenle. In der erstmals veröffentlichten Broschüre befinden sich unter anderem praktische Tipps für verschiedene Berufsgruppen und Ereignisse: Wie sollte sich zum Beispiel ein Lehrer verhalten, der bei Schülern eine antisemitische Chatgruppe entdeckt? Oder wo erhalten Opfer am besten soziale und rechtliche Unterstützung?

"Wir müssen eine umfassende präventive Arbeit gegen den Antisemitismus leisten, müssen unsere bisherigen Anstrengungen verstärken und sie strategisch konzentrieren." Ludwig Spaenle (CSU), Antisemitismus-Beauftragter der Staatsregierung

Die Broschüre mit dem Konzept steht ab sofort allen Interessierten zur Verfügung. Auf der Internetseite des Beauftragten gegen Antisemitismus kann sie kostenfrei heruntergeladen werden.