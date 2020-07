Staatsregierung: Offenbar wenig Geschäftsbeziehungen zu Wirecard

Einzelne Aktienbeteiligungen im Finanzministerium und Aufträge im Justizministerium, zum Beispiel bei der Zahlungsabwicklung von Gerichtsverfahren, ansonsten sei der Freistaat kaum am insolventen Finanzdienstleister Wirecard beteiligt gewesen. Das erklärte Roland Jung von der Börsenaufsicht des Bayerischen Wirtschaftsministeriums im Finanzausschuss des Bayerischen Landtags. Vor einer Woche hatte Wirecard Insolvenz angemeldet, nachdem sich in der Bilanz des Unternehmens eine Lücke von 1,9 Milliarden Euro gezeigt hatte.

"Schwerwiegender Reputationsverlust"

"Der Reputationsverlust ist schwerwiegend: Nie zuvor musste ein DAX-Konzern einen Insolvenzantrag stellen. Der Finanzplatz Bayern wird dadurch sicherlich Beeinträchtigungen erfahren", prognostizierte Jung. Die Europäische Finanzaufsicht werde im Auftrag der EU-Kommission die Versäumnisse im Aufsichtsrat und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young untersuchen, so Jung.

Grüne kritisieren "Aufsichtsvakuum"

Für die Opposition im Bayerischen Landtag ist die geringe Beteiligung des Freistaats an Wirecard zwar überraschend. Doch bei der Frage nach der Finanzkontrolle des Unternehmens in der Vergangenheit sieht der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Tim Pargent, Bedarf zur Aufarbeitung: "Die Bundesfinanzaufsicht Bafin und die zuständige Bezirksregierung Niederbayern schieben sich bei der Geldwäscheaufsicht den Schwarzen Peter hin und her. Da besteht ein Aufsichtsvakuum." Das müsse von der Bayerischen Staatsregierung geklärt werden, forderte Pargent.

SPD: Gute Chancen für Tochterfirmen

Die SPD im Bayerischen Landtag sieht gute Chancen, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern, die bei Tochterfirmen von Wirecard angestellt sind. "Das sind Firmen, an denen andere Konzerne Interesse haben", erklärte Harald Güller (SPD). Es sei wichtig, dass die Unternehmen vor Ort bestehen bleiben könnten. Dabei sollten das Wirtschaftsministerium und der Freistaat Bayern vorangehen, so Güller.

In der Firmenzentrale Aschheim bei München beschäftigt Wirecard nach eigenen Angaben 1.300 Mitarbeiter. Dort fand gestern eine weitere Razzia der Münchner Staatsanwaltschaft statt.