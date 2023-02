Staatsregierung: Noch keine Reform des Gleichstellungsgesetzes

Es gibt Streit ums Bayerische Gleichstellungsgesetz. Kritikerinnen und Kritiker monieren schon länger, dass das Gesetz veraltet sei und keine Wirkung mehr habe. Sie haben deshalb gefordert, dass der Landtag das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode reformiert. Doch die Bayerische Staatsregierung sieht dazu keine Veranlassung.

Gleichstellungsgesetz zu vage formuliert

Die meisten Bundesländer haben ihre Gleichstellungsgesetze aktualisiert, doch in Bayern gilt noch ein Gesetz von 1996. Es soll die Gleichstellung von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst garantieren und hat auch eine Vorbildfunktion für die freie Wirtschaft.

In der Praxis sei die Arbeit damit jedoch schwierig, sagt Michael Knabel, Gleichstellungsbeauftragter im bayerischen Umweltministerium, der sich seit mehr als acht Jahren gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe dafür einsetzt, dass das Bayerische Gleichstellungsgesetz reformiert wird. Viele Gleichstellungsbeauftragte in Bayern kritisieren wie er, dass das Gesetz in vielen Punkten zu vage formuliert sei.

Gleichstellungsbeauftragte werden bei Einstellungen fast nie gehört

Knabel arbeitet im Ministerium als Amtstierarzt – extra freigestellt für sein Amt als Gleichstellungsbeauftragter wird er jedoch nicht. Das Gesetz sieht zudem nicht vor, dass Gleichstellungsbeauftragte bei Stellenbesetzungen zwingend gehört werden müssen.

"Nur auf Antrag der Bewerberinnen und Bewerber" – so Knabel – und das sei in seiner zehnjährigen Tätigkeit nur einmal vorgekommen, "ich gebe der Gleichstellung im Moment eine Note zwischen vier und fünf. Die Mängel dieses Gesetzes sind doch noch eklatant", kritisiert der Gleichstellungsbeauftragte.

Viele Gleichstellungsbeauftragte in Bayern frustriert

Viele bayerische Gleichstellungsbeauftragte sind wie Knabel frustriert, dass sich der Reformprozess so viele Jahre hinzieht. Bereits seit 2015 diskutieren Politikerinnen, Experten und Menschen aus der Praxis über eine Gesetzesnovelle. Es gab eine Anhörung im Landtag und Empfehlungen im sechsten Gleichstellungsbericht der Bayerischen Staatsregierung.

Mehrere bayerische Sozialministerinnen haben in der Vergangenheit ihre Bereitschaft zu Reformen des veralteten Gesetzes erklärt. Zuletzt die aktuelle Sozialministerin Ulrike Scharf in ihrer Regierungserklärung im Juli letzten Jahres.

"Bei allen Gleichstellungsfragen hat gerade der öffentliche Dienst eine besondere Vorbildfunktion. Deshalb wollen wir das bayerische Gleichstellungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode novellieren." Ulrike Scharf, Bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales

Absage der Bayerischen Staatsregierung

Doch nun teilt die Bayerische Staatsregierung mit, das Gesetz werde in dieser Legislaturperiode doch nicht reformiert. Sozialministerin Ulrike Scharf begründet das im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk damit, dass es erst "einen Bewusstseinswandel" bei den ausführenden Stellen geben müsse:

"Wir müssen einfach noch stärker die Kommunikation mit den Kommunen schaffen - auch bei den Ministerien gibt es ja durchaus noch Nachholbedarf -, dass die Akzeptanz auch in unserer staatlichen Verwaltung noch stärker gefördert wird". Bei den Kommunen stünde derzeit die Lösung der Energie- und der Flüchtlingskrise im Vordergrund, so die Ministerin.

Kritik der Opposition

Die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr (SPD) kann diese Gründe nicht nachvollziehen. Die Landtagsopposition habe in der Vergangenheit schon mehrere Reformvorschläge vorgelegt: "Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Es ist es nicht so schwierig, daraus ein Gesetz zu basteln. Und viele Bundesländer haben in dieser Zeit das Gesetz schon zweimal novelliert."

Ihr Ministerium arbeite "unter Hochdruck" an der Novelle, verspricht die Bayerische Sozialministerin, "die gesamte bayerische Staatsregierung steht hinter der Novelle", so Ulrike Scharf. Nur komme ein neues Gleichstellungsgesetz nicht mehr in dieser Legislaturperiode.