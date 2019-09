Staatsregierung für flexiblere Arbeitszeiten - SPD warnt

Die bayerische Staatsregierung will erreichen, dass die aktuell geltende Grenze für die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden gelockert wird. Das hat das bayerische Kabinett am Montag beschlossen - und eine entsprechende Initiative im Bundesrat angekündigt. Auch "Verkürzungen von Pausen- und Ruhezeiten" sollen demnach ermöglicht werden, "ohne dass dabei der Gesundheitsschutz beeinträchtigt wird". Konkret soll etwa eine Verkürzung der Pflicht-Ruhezeit von elf Stunden, die zwischen zwei Arbeitstagen liegen müssen, ermöglicht werden.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Begründung

Ziel der Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern sind nach eigenen Angaben "flexiblere, familienfreundlichere und alltagstauglichere Arbeitszeitregelungen". Weiter heißt es in der Mitteilung der Staatskanzlei: "Damit trägt Bayern dem Wunsch vieler Beschäftigter Rechnung, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können." Viele Beschäftigte wünschten sich, "die Arbeit der Familie wegen für ein paar Stunden unterbrechen zu können, am Abend die letzten beruflichen Aufgaben zu erledigen und am nächsten Tag wie üblich mit der Arbeit zu starten".

Allerdings müsse für längere Arbeits- und kürzere Ruhezeiten immer ein "zeitnaher und adäquater Ausgleich" vorgesehen werden. Gleichzeitig müssten die Lösungen auch für kleine und mittlere Unternehmen nutzbar sein.

SPD: "Axt an den Arbeitnehmerschutz"

Die Landtags-SPD kritisierte den Vorstoß deutlich. Annette Karl, wirtschaftspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, erklärte: "Unter dem Deckmäntelchen einer notwendigen Flexibilisierung von Arbeit im Zeichen der Digitalisierung legt der bayerische Wirtschaftminister Aiwanger die Axt an den Arbeitnehmerschutz." Der Minister wolle Arbeitgebern ermöglichen, Mitarbeiter länger als zehn Stunden am Stück arbeiten zu lassen. "Und er schämt sich noch nicht einmal, das alles mit der Begründung der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verkaufen!"

Die Änderungen würden laut der SPD-Abgeordneten zudem besonders "schlecht bezahlte, körperlich anstrengende Jobs" betreffen. Zwar sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig. Aber statt noch mehr Arbeit brauche es Homeoffice-Regelungen, die im Notfall auch flexibel seien.