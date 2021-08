Staatsregierung führt Pooltests an Grund- und Förderschulen ein

Nach den Plänen von Kulturminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek gibt es mit dem Schulbeginn im September PCR-Pooltestungen für die vier Grundschuljahrgänge. Außerdem sollen die Tests an Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung sowie Sehen eingeführt werden.

Dabei kommt das sogenannte Lolli-Verfahren zur Anwendung. Die Speichelprobe wird genommen, indem die Schüler auf einem Abstrichtupfer für dreißig Sekunden wie auf einem Lolli lutschen. Zusätzlich wird neben der Poolprobe eine Einzelprobe jedes Schülers genommen, damit im Falle eines positiven Pools sofort ermittelt werden kann, welches Kind in häusliche Isolation genommen werden muss.

Sozialkontakte und gemeinsames Lernen für die Kleinen

Zweimal in der Woche werden von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern Proben genommen und im Labor ausgewertet. Damit werde so viel Präsenzunterricht wie möglich sichergestellt, so Kultusminister Michael Piazolo:

"Nach enger Abstimmung zwischen Gesundheits- und Kultusministerium sowie den Kommunen werden wir rasch nach Unterrichtsstart am 14. September mit den Pooltests beginnen. Gerade für die Kleinen ist die Durchführung der Lolli-Tests viel einfacher." Michael Piazolo, bayerischer Kultusminister

Sicherer Präsenzunterricht habe für die Staatsregierung höchste Priorität, erklärte Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er freue sich, dass mit den Pooltests vielen Kindern der "Schulbesuch, Sozialkontakte und gemeinsames Lernen" ermöglicht werde.

Gewaltiger logistischer Aufwand

Gerade, weil unter-12-Jährige nicht geimpft werden können, seien Tests für diese Altersgruppen von zentraler Bedeutung, um Infektionen früh zu erkennen und eine Ausbreitung zu verhindern.

Für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler wird ein gewaltiger logistischer Aufwand betrieben. Von rund 500.000 Schülerinnen und Schüler in über 25.000 Klassen an rund 3.300 Standorten werden täglich die Tests an den Schulen abgeholt und in Labore transportiert. Dafür sind rund 450 Fahrtrouten pro Tag notwendig. Schulen und Eltern werden rechtzeitig vor Schuljahresbeginn über den genauen Ablauf informiert.

Um allen Schülerinnen und Schülern einen sicheren Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen, hat der bayerische Ministerrat für die ersten Wochen nach Schulstart eine Maskenpflicht vorgesehen. Gerade auch in Anbetracht zahlreicher Reiserückkehrer sowie der nicht in derselben Regelmäßigkeit stattfindenden Testungen in der Ferienzeit, gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler.