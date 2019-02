Staatsregierung berichtet über die Lage der Tafeln

Brot und Semmeln vom Vortag, Joghurt, der kurz vor dem Ablaufdatum steht, falsch verpacktes Knödelbrot oder Äpfel mit einer kleinen Delle – alles Lebensmittel, die noch gut sind, aber nicht mehr wirklich verkauft werden können.

Essen für eine Viertelmillion Menschen

Gleichzeitig gibt es Menschen in Bayern, die nicht so viel Geld haben und dieses Essen gut gebrauchen könnten. Und hier kommen die Tafeln ins Spiel: Ehrenamtliche sammeln diese Lebensmittel bei Händlern oder Herstellern, die mitmachen, ein und verteilen sie an benachteiligte Menschen. In Bayern gibt es insgesamt 169 Tafeln. 7.000 Ehrenamtliche arbeiten mit und versorgen rund eine Viertelmillion bedürftige regelmäßig mit Lebensmitteln.

Ruf nach mehr Geld

Und es werden immer mehr Menschen, die Lebensmittel brauchen, heißt es aus dem Dachverband der Tafeln. Das ist logistisch nicht einfach zu stemmen. Der Verband fordert mehr Unterstützung der Ehrenamtlichen sowie mehr Geld. Wie die Staatsregierung die Situation sieht und welche Lösungsmöglichkeiten aus ihrer Sicht bestehen, darüber soll sie heute im Sozialausschuss berichten.