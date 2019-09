Staatsregierung berät über Fachkräftemangel in Altenpflege

Die neustens Zahlen über den Bereich Pflege in Bayern stammen aus dem Jahr 2017. Nach dieser Pflegestatistik gab es vor zwei Jahren knapp 400.000 Pflegebedürftige in Bayern. Demgegenüber standen 160.000 Beschäftigte in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten.

Bemerkenswert bei der Zahl der Beschäftigten: Nur rund ein Drittel der Pflegerinnen und Pfleger in Bayern arbeitete Vollzeit, ein weiteres Drittel arbeitete weniger als 50 Prozent oder war geringfügig beschäftigt. Aktuellere Zahlen gibt es nicht.

Studie ermittelt Fachkräftebedarf bis 2050

Das Gesundheitsministerium hat nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, das darüber Auskunft geben soll, wie viele Plätze für Pflegebedürftige und wie viele Pflegekräfte in Bayern bis zum Jahr 2050 gebraucht werden.

Die Ergebnisse werden allerdings erst im Sommer 2020 vorgestellt werden. Auf BR-Anfrage teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit, dass sowohl die Zahl der Auszubildenden als auch die Zahl der Beschäftigten in der Pflege in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Aber noch immer gibt es zu wenig Menschen in diesem Beruf.

Ausbildungskampagne: Zwischenfazit nach einem Jahr

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Staatsregierung ein Aktionsprogramms für mehr Altenpflege-Fachkräfte auf den Weg gebracht. Angekündigt waren unter anderem Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung, ein IT-Programm zur Koordinierung der Einsätze im Rahmen der Pflege-Ausbildung und eine "Ombudsperson" für die Belange Auszubildender, um Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Auch dazu sollen am Dienstag weitere Details vorgestellt werden.