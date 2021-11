BR24live, 13 Uhr: Staatsregierung zu Haushaltsplänen für 2022

Die Staatsregierung will am Mittag ihre Haushaltspläne für das kommende Jahr vorstellen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett hatten zuvor bei einer Klausur in München am Etat gefeilt. Wegen der Corona-Krise bleibt wohl nicht viel Spielraum.

Weniger Steuereinnahmen wegen Corona

Ob und welche Ausgabensteigerungen die Staatsregierung plant, ist noch nicht bekannt. Die Haushaltslage bleibe coronabedingt angespannt, sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Sonntag.

Die Corona-Krise hat die Steuereinnahmen einbrechen lassen, die Landtagsmehrheit von CSU und Freien Wählern hatte der Staatsregierung bis zu 20 Milliarden Euro neue Schulden genehmigt. Ausgeschöpft hat die Staatsregierung diesen Rahmen aber nicht.

Anders als in früheren Jahren hatte Füracker darauf verzichtet, einen Tag nach der Berliner Steuerschätzung regionalisierte Zahlen für Bayern vorzulegen. Aus Respekt vor der Klausur, wie es hieß. Dem Vernehmen nach geht der Trend in Bayern aber in die gleiche Richtung wie am Donnerstag in Berlin vorgestellt: Die Steuerschätzer gehen davon aus, dass Bund, Ländern und Kommunen bis 2025 rund 179 Milliarden Euro mehr in die Kassen fließen als noch im Mai vorhergesagt.

Steuerschätzer zuletzt optimistischer

Verglichen mit früheren Prognosen liegen die Einnahmen damit noch immer weit hinter den Werten vor der Krise. Im Mai sagten die Steuerschätzer Bayern bis zum Ende des Jahres 2023 krisenbedingt 7,3 Milliarden Euro weniger Einnahmen voraus, als vor Beginn der Corona-Pandemie angenommen.

Brisante Themen: Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit

Dem Vernehmen nach sollen die Schwerpunkte des Haushalts in den Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung liegen. Spannend dürften aber auch die Themen Gesundheit und Pflege sein. Deren Bedeutung wurde in der Pandemie zwar immer wieder von Politikern wortreich hervorgehoben, faktische Verbesserungen sind aber weiter Mangelware. Söder hatte diesbezüglich bereits in den vergangenen Wochen wiederholt in Richtung Berlin gezeigt. Doch auch der Freistaat müsste hier wohl investieren, um Kliniken und Pflegepersonal für die Zukunft zu halten.