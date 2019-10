Staatspreise für ostbayerische Baukultur-Projekte

Bei der Verleihung der diesjährigen Staatspreise für "Dorferneuerung und Baukultur" durch Landwirtschaftsministerin Michael Kaniber (CSU) in der Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz sind auch sechs Projekte aus Ostbayern geehrt worden.

Zwei Projekte aus der Oberpfalz

So wurden in der Oberpfalz die denkmalgerechte Instandsetzung des geschichtsträchtigen Hofmarkschlosses in Kollersried, einem Ortsteil von Hemau im Landkreis Regensburg, und die Sanierung des ehemaligen Schul- und Rathauses in Mähring im Landkreis Tirschenreuth ausgezeichnet. In letzterem Gebäude gibt es nun Räume für die Dorfgemeinschaft, einen Arzt und ein Museum.

Vier Projekte aus Niederbayern

In Niederbayern wird unter anderem die Restaurierung eines denkmalgeschützten Schlosses in Großköllnbach im Landkreis Dingolfing-Landau mit einem Staatspreis geehrt. Weitere Preise gibt es für die Sanierung eines alten Gasthauses in Holzkirchen im Landkreis Passau, für ein renoviertes denkmalgeschütztes Tagwerkerhaus mit historischer Schilfdeckung in Langenisarhofen, einem Ortsteil von Moos im Landkreis Deggendorf, und für ein erhaltenes Waidlerhaus in der Gemeinde Zachenberg im Landkreis Regen.