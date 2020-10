Staatsforsten Unterfranken erhalten Klimawald-Bäume

Erstmals werden die Bayerischen Staatsforsten in diesem Jahr pünktlich zur jetzt beginnenden Pflanzsaison zu den regulär geplanten fünf Millionen Bäumen zusätzliche über eine Million Klimawald-Bäume zur Bewältigung des Klimawandels anpflanzen oder säen. In Unterfranken werden die Staatsforsten-Betrieben vom Spessart bis in die Rhön und den Steigerwald knapp 50 Hektar mit Bäumen aufforsten, die gut mit den wärmeren Temperaturen klar kommen. Es gibt ausreichend Forstwirte, um die zusätzliche Arbeit zu bewältigen, so Pressesprecher Jan-Paul Schmidt auf Nachfrage des BR.

Waldgebiete in Franken besonders von Trockenheit betroffen

Besonders hart durch Trockenheit, Hitze und Borkenkäfer getroffen hat es in den vergangenen beiden Jahren den Spessart und die Fränkischen Platte, was zu Schäden an Fichten, Buchen und Kiefern geführt hat. Deshalb wird der Forstbetrieb Arnstein auf knapp neun Hektar, der Hammelburger Betrieb auf acht Hektar und der Bad Brückenauer auf fünf Hektar Eichen anpflanzen. Der Heigenbrücker Staatsforsten-Betrieb ist mit Kirsch- und Edelkastanienbäume auf fünf Hektar beteiligt, Rothenbuch wird auf einer nur kleinen Fläche zusätzliche Buchen ansiedeln. Auf 13 Hektar im Staatsforstenbereich Bad Königshofen soll es künftig eine bunte Vielfalt geben: Douglasien, Kirschen, Eichen, Elsbeeren, Esskastanien und Tannen. Auch im Steigerwald ist diese breite Baumartvielfalt auf fünf Hektar angesagt. Die neuen Bäume sollen deutlich klimatoleranter sein als diejenigen, die ersetzt werden. Fichten und Kiefern werden in Bayerns Zukunftswäldern langfristig deutlich weniger Anteile haben als heute.

Waldumbau: 30 Millionen neue Bäume bis Ende 2024

Das Ziel des großen bayerischen Waldumbaus mit Klimawald-Kulturen: auf einer Fläche sollen künftig mindestens vier verschiedene Baumarten vertreten sein. Bis Ende 2024 sollen 30 Millionen neue Bäume im Staatswald gepflanzt werden, darunter insgesamt zusätzliche fünf Millionen Klimawald-Bäume. Der geplante Waldumbau im Bayerischen Staatswald soll schneller als bisher vorgesehen bis 2030 abgeschlossen sein. Über die Hälfte ist schon erreicht. In den nächsten zehn Jahren soll mit Hochdruck noch etwa 85.000 Hektar geschafft werden.