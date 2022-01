Staatsforsten: Mit Drückjagden den Wald schützen

Jede vierte Eiche in Bayern weist Bissspuren auf

Erich Daum beugt sich zu einer Eiche hinab: Ihrem Stämmchen nach könnte sie hüfthoch sein, aber sie wurde schon mehrfach angefressen und reicht nur bis zum Knöchel. Jede vierte Eiche im Revier ist verbissen, das entspricht dem bayernweiten Bild: 25 Prozent der Eichen in Bayerns Wäldern sind so stark verbissen, dass sie nicht aufwachsen können. Erich Daum erfüllt seinen Abschussplan zu 120 Prozent, lässt so genannte Verjüngungsflächen extra bejagen, aber: Sein Revier grenzt an elf Nachbarn an, und solange die nicht ebenso intensiv jagen, hat er keine Chance: "Wir schaffen es als Förster nicht, wenn nicht alle an einem Strang ziehen und auch die privaten Jäger engagiert jagen, um das Rehwild zu reduzieren, damit der Wald wachsen kann."

Traditionelle Jäger kritisch gegenüber Drückjagden

In großen Teilen der Jägerschaft gibt es Vorbehalte gegen Drückjagden: Nach althergebrachter Jagdethik sitzt ein Jäger allein im Hochsitz, ist täglich draußen, kennt sein Wild und wählt die Alten und Schwachen zum Abschuss aus. Oft erfolgt die Auswahl der Abschusskandidaten auch aufgrund der sogenannten Trophäen. Aber "Trophäen" gibt es im Winter nicht, weil Rehböcke ihr Gehörn im Spätherbst abwerfen.

Außerdem: Auf Drückjagden bewegt sich das Tier, was die Jagd erschwert. Denn der Schütze muss den Moment erwischen, wo er es sauber erlegen kann. Erich Daum lädt zu seinen Jagden auch Jäger aus dem Umland ein, versucht, sie einzubinden. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Viele Gastjäger schießen dabei nur auf Schwarzwild, nicht auf Rehe. So wie Hans-Jürgen Dittmann vom Bayerischen Jagdverband: "Wir sagen, Wildschweine kann man auf Drückjagden erlegen, aber beim Rehwild sollte das eine zwingende Ausnahme sein. Der Forst hätte schon früher reagieren und klimafeste Baumbestände schaffen sollen, jetzt müssen wir hinterher laufen und diesen Aktionismus begleiten."

"Wir rotten das Rehwild nicht aus"

Zurück zur Jagd: Eine gute Stunde ist rum, Halbzeit. Man hört immer wieder Schüsse, plötzlich läuft Erich Daums Hund ins Unterholz, er hat eine Spur aufgenommen: "Er muss das Wild in Bewegung halten und zu einem Schützen im Ansitz bringen, das ist seine Aufgabe." Wenige Minuten später erfährt Erich Daum, dass es geglückt ist: Ein junger Jäger hat das Reh erlegt, ein sauberer Schuss, das Tier war sofort tot. "Wir rotten das Rehwild nicht aus", sagt Erich Daum, "aber in Zeiten des Klimawandels ist die Jagd existenziell wichtig für den Waldumbau, sonst schaffen wir das nicht." Am Ende der Jagd werden die Schützen acht Rehe und zwölf Wildschweine erlegt haben. Die Bayerischen Staatsforsten verkaufen ihr Wildbret in eigenen Hofläden am Forstbetrieb.